PUBLICIDADE

Com investimentos superiores a R$ 32 bilhões, Estado entrega novos hospitais, amplia leitos e fortalece consultas, exames e tratamentos especializados

A saúde pública de Goiás passou por uma ampla transformação nos últimos anos, com investimentos na construção de hospitais, modernização de unidades, ampliação de leitos e descentralização do atendimento. Desde 2019, o Governo de Goiás destinou R$ 32,65 bilhões ao setor, fortalecendo a rede estadual e ampliando o acesso da população a serviços de média e alta complexidade. A expansão inclui hospitais regionais, unidades especializadas e policlínicas que aproximam consultas, exames e tratamentos dos moradores do interior, reduzindo a necessidade de deslocamento até Goiânia.

Novos hospitais e ampliação de leitos

Entre as principais entregas estão o Hospital Estadual de Águas Lindas, com 164 leitos, sendo 40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, com 277 leitos e atendimento de referência para 60 municípios; e o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, com 156 leitos, incluindo 40 de UTI.

Divulgação / Governo de Goiás Hospital Estadual de Águas Lindas integra a ampliação da rede estadual de saúde

Juntas, as três unidades disponibilizam 597 leitos e ampliam a capacidade de atendimento hospitalar em diferentes regiões do estado. A estrutura permite que mais pacientes tenham acesso a internações, cirurgias e assistência especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Divulgação / Governo de Goiás Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu

Atendimento oncológico e modernização da rede

Outro marco da expansão é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), primeiro hospital público estadual especializado no tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Localizada em Goiânia, a unidade conta com 97 leitos e estrutura para atendimentos de alta complexidade, incluindo cirurgias oncológicas e transplante de medula óssea. O hospital amplia a oferta de diagnóstico e tratamento especializado pelo SUS, fortalecendo a assistência a pacientes infantojuvenis e suas famílias.

A modernização da rede também contemplou a incorporação de cinco hospitais municipais à administração estadual, localizados em Formosa, Luziânia, Jataí, São Luís de Montes Belos e Itumbiara. Paralelamente, o Governo de Goiás realizou reformas e ampliações em unidades estratégicas, como o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), o Hospital Estadual de Anápolis (Heana), o Hospital Geral de Goiânia (HGG), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o Hemocentro de Goiás. As intervenções modernizaram instalações, equipamentos e espaços assistenciais, contribuindo para melhorar as condições de atendimento aos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Policlínicas aproximam os serviços da população

A regionalização dos serviços avançou com a implantação de seis policlínicas estaduais em Formosa, Goianésia, Cidade de Goiás, Posse, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos. As unidades oferecem consultas com especialistas, exames e procedimentos ambulatoriais, permitindo que pacientes realizem acompanhamentos e tratamentos mais próximos de suas cidades.

Divulgação / Governo de Goiás Policlínica Estadual de Posse, na Região Nordeste II

Outras três policlínicas estão previstas ou em implantação em Mozarlândia, Campos Belos e Mineiros. Os investimentos em obras, equipamentos e melhorias dessas estruturas ultrapassam R$ 122,8 milhões, ampliando a presença da rede estadual em diferentes regiões.

Divulgação / Governo de Goiás Policlínica Estadual de Quirinópolis, na Região Sudoeste

Novo Hugo terá mais de 500 leitos

Em Goiânia, a ampliação da infraestrutura hospitalar terá continuidade com o novo Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), projeto que prevê investimento de R$ 480 milhões, mais de 500 leitos e 20 salas cirúrgicas. A nova estrutura será destinada ao atendimento de urgência e emergência, com capacidade ampliada para procedimentos de alta complexidade.

Divulgação / Governo de Goiás Obras do prédio que abrigará o novo Hospital de Urgências de Goiás, em Goiânia

Após a transferência dos serviços, o atual prédio do Hugo será adaptado para abrigar o Hospital da Mulher e a Maternidade Estadual de Alto Risco, fortalecendo a assistência especializada à saúde feminina e materno-infantil.