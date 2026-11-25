O melhor livro que li nos últimos 12 meses foi “Visita ao Pai”, de Cristovão Tezza. Como, em gosto literário, não é para existir nenhum tipo de unanimidade, reconheço que pontos de convergência entre narrador e leitor enviesam esta minha conclusão.

A começar porque sou homem — e, obviamente, filho de um pai. Mas ainda porque também sou pai.

No livro, Tezza revira a trajetória paterna e, deste percurso, inevitavelmente provoca reflexões sobre os papéis familiares, profissionais e pessoais que todos — mas, no caso, homens pais — exercemos, com suas angústias, pequenos prazeres incompreendidos, manias bizarras e preocupações várias. Faz isso como quem fuça um velho arquivo de memórias.

Literalmente.

Visita ao Pai, de Cristovão Tezza (Companhia das Letras, 448 páginas)

Porque, quando tinha 20 anos e servia no quartel, João Batista Tezza começou a transcrever em um caderno, metódico, todas as cartas que mandava e as que recebia. Virou autoarquivista, almoxarife de suas lembranças e vivências. Não parecia ter ambição, pretensão ou aptidão literária. Fazia os registros como quem garatuja contas a receber em um livro-caixa.

Até morrer em um acidente de lambreta em 1959, cultivou o inveterado hábito dos cadernos. Acumulou 26. Na definição de Cristovão Tezza, esse material é um conjunto de “anotações de um tabelião de si mesmo mantendo uma compulsão infantil de arquivista”.

O hoje consagrado escritor tinha 6 para 7 anos quando perdeu o pai. Pouco se lembra dele, pouco conviveu com ele. O livro, como o título escancara, é esta visita, portanto, ao pai que ele nem conheceu direito.

Tudo verdade? Pouco importa.

(Sou jornalista. O que significa que meu expediente, a matéria-prima fundamental e incontornável do meu ofício, são fatos — reais, comprovados, verdadeiros. Confesso que, quando estou lendo um livro por lazer, o que menos quero saber é se aquilo é história ocorrida ou história inventada.)

Cristovão Tezza refuta a ideia de que teria escrito uma biografia do pai. Já chamou o livro de obra de não ficção com “uma percepção literária do mundo” e também classificou o que fez como “romance de memória”. Autobiografia do pai?

Gêneros, fluidos tanto na literatura como na vida, são das coisas mais fascinantes sobre as quais o mundo contemporâneo permite refletirmos. E aí há grandeza na obra de Tezza — provocação secundária, além do próprio enredo do livro; mas necessária, instigante, gostosa.

Para fins burocráticos, nos dados de catalogação oficial, a editora classificou “Visita ao Pai” como “ficção brasileira”.

Em entrevista ao jornal “Plural Curitiba”, Tezza declarou que por vezes se faz a pergunta sobre que tipo de livro teria escrito. “E é também uma questão dos caminhos contemporâneos da literatura e da ficção, quando o próprio conceito de realidade se esfarela na pós-verdade”, comenta.

“Há um momento inicial em que todo escritor trabalha sobre gêneros perfeitamente estabelecidos, sob um impulso de imitação de formas, e esse é um período também de dominar técnicas literárias e descobrir a própria voz nessa selva sem fim. De um momento em diante, a questão deixa de ser relevante: a escrita literária se sobrepõe como uma leitura aberta do mundo, uma leitura original, que usa todas as outras linguagens (filosofia, história, ciência, sociologia, psicologia, religião, jornalismo…) sem se identificar exatamente com nenhuma delas. Essa é a alma original do romance, da sua linguagem, que sempre se recria através dos tempos. Ao contrário da Inteligência Artificial, capaz de manobrar todos os dados do mundo e gerar em segundos uma forma neutra final, a escrita da literatura afirma o olhar intransferível do indivíduo e da condição humana. É exatamente, e só isso, que justifica a literatura: uma voz única que se afirma. É com ela que o leitor conversa”, reflete o autor.

O escritor concorda que é “complicado” enquadrar seu livro em qualquer gênero porque são muitas as “variáveis possíveis”. “Eu posso definir o livro pelo que ele não é: não é uma biografia, porque sua única fonte são as cartas e a memória familiar; não é um estudo acadêmico sociológico ou político de uma fase da história do Brasil, recortada na micro-história do meu pai; não é um romance tradicional, porque todas as figuras do livro são reais e têm certidão de nascimento registrada em cartório. Tem um pouco de tudo isso, mas apenas como cenário. Sobre esse pano de fundo concreto da vida do meu pai eu fui contrapondo a minha própria formação, como espelho e reflexo. É a profunda subjetividade do livro, a construção reflexiva de um pai desconhecido, que define ‘Visita ao Pai’”.

Cabem aqui parênteses importantes. Como o leitor facilmente constata, o Tezza pai, ainda que obstinado catalogador de documentos produzidos em vida, era limitado a isso — no máximo, um alfarrabista de canhenhos pessoais. Com esmero, ele registrava. Mas só. Não parecia se interessar em refletir sobre. Em divagar. Ou comentar.

Isso não só comprova sua total falta de pretensões literárias como também indica que, para ele, a escrita era pragmática — apenas o meio para concretizar o intento de não deixar os dados se perderem.

Tezza ressalta que a questão do gênero não o “incomoda mais” e, por isso, ele brinca que escreveu a autobiografia do pai, com a consciência de quem proporcionou “uma viagem literária do começo ao fim”. Claro: o escritor não fez como o velho João Batista. Não se limitou a transcrever o que achava de mais interessante nos relatos encontrados. Fez da matéria bruta a pedra-base para a literatura preciosa que atiça olhos e demais sentidos.