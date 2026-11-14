Caravaggio pintou suas últimas obras enquanto fugia de um homicídio

Entre Nápoles, Malta e Sicília, o pintor continuou a receber encomendas. Sua última tela saiu do ateliê antes que o verniz estivesse seco.

Bula Achados Caravaggio, a fuga e a última encomenda

Em maio de 1610, um quadro de Caravaggio precisava seguir de Nápoles para Gênova, mas o verniz ainda não estava seco. Lanfranco Massa, encarregado de encaminhá-lo ao comprador, resolveu colocá-lo ao sol. A providência piorou o problema. Numa carta a Marcantonio Doria, Massa informou que procuraria o pintor para saber como evitar que a obra se estragasse. O quadro era “O Martírio de Santa Úrsula”, a última pintura documentada de Caravaggio.

O episódio, reconstituído na documentação da coleção Intesa Sanpaolo, devolve alguma rotina profissional a uma vida frequentemente contada como sucessão de crimes e desastres. Havia um cliente esperando, alguém responsável pela remessa e uma superfície que precisava secar. Caravaggio continuava trabalhando. Fazia isso havia quase quatro anos longe de Roma, de onde fugira depois de matar Ranuccio Tomassoni, em 1606.

A morte ocorreu num confronto cuja motivação admite versões diferentes. A biografia da National Gallery menciona relatos de uma disputa envolvendo uma mulher ou um jogo. Não há motivo para escolher uma dessas explicações e apresentá-la como certeza. O resultado, porém, não é controverso. Tomassoni morreu, e Caravaggio deixou a cidade. A sentença de morte transformou o retorno numa questão que dependia de proteção e perdão.

A fuga não o tornou um desconhecido. Ele já havia conquistado prestígio em Roma, e o percurso posterior permite acompanhar a sobrevivência de sua atividade. O Museu Thyssen-Bornemisza registra sua passagem por Malta em 1607 e pela Sicília entre 1608 e 1609. Nesse caminho estão “A Decapitação de São João Batista”, em Malta, “A Ressurreição de Lázaro”, em Messina, e “O Sepultamento de Santa Luzia”, em Siracusa. Os endereços mudavam, as encomendas continuavam.

Em Malta, a entrada na ordem dos cavaleiros ofereceu uma possibilidade de recuperar posição social e favorecer a obtenção do perdão papal. A passagem terminou em outra briga, prisão, fuga e expulsão da ordem, segundo a National Gallery. A pintura lhe abria portas que sua conduta voltava a fechar. Seria cômodo transformar os quadros numa confissão contínua do autor, mas a cronologia de uma vida não fornece, sozinha, a interpretação de cada tela.

De volta a Nápoles, Caravaggio recebeu a encomenda de Doria. Em “O Martírio de Santa Úrsula”, escolheu o instante em que a flecha atinge a personagem. A santa olha para o ferimento, enquanto as figuras próximas comprimem a cena. Não há distância confortável para observar o acontecimento. Entre as testemunhas, atrás dela, o pintor incluiu o próprio rosto. A apresentação da obra pelas Gallerie d’Italia identifica ali seu último autorretrato.

Esse rosto convida a procurar na pintura o homem perseguido. Convém conservar a diferença entre o que a imagem mostra e o que gostaríamos que ela revelasse. A presença de Caravaggio está identificada; uma declaração pessoal de arrependimento não pode ser extraída dela como se estivesse escrita numa carta. O documento de Massa, por sua vez, fala de uma preocupação bem menos solene. Seu problema era conseguir entregar o quadro em boas condições.

A tela partiu de Nápoles em 27 de maio e chegou a Gênova em 18 de junho de 1610. As datas constam da reconstituição apresentada pela National Gallery. Em julho, foi a vez do pintor deixar Nápoles, na expectativa de voltar a Roma e obter perdão pelo homicídio. Morreu em Porto Ercole, em 18 de julho, sem chegar ao destino. As circunstâncias de sua morte permanecem cercadas de incerteza.

Duas viagens em 1610 Por que “última pintura documentada”? A documentação conhecida situa essa encomenda nos últimos meses da vida do pintor. A expressão preserva o limite do que os registros permitem afirmar.

A história do quadro ainda teria uma longa interrupção. Atribuído a Mattia Preti, ele foi comprado com essa autoria pela Banca Commerciale Italiana em 1972. A documentação de arquivo permitiu restituí-lo a Caravaggio em 1980. A carta que registrava uma dificuldade na entrega passou a ajudar a esclarecer quem havia pintado a tela. O verniz que não secava, uma contrariedade para o comprador, deixou uma informação que os historiadores puderam usar séculos depois.