Inscrições terminam em 30 de novembro; o primeiro colocado receberá R$ 15 mil, e autores sem livro publicado também podem participar.

Bula Achados Última semana de inscrições

O 1º Bula Prêmio de Microconto entrou na última semana de inscrições. Até as 23h59min59s de 30 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília, autores podem enviar suas narrativas para concorrer a R$ 40 mil em prêmios. Realizado pela “Revista Bula”, o concurso recebe histórias de tema livre, originalmente escritas em português, e dispensa uma credencial que costuma intimidar quem está começando. Não é necessário ter livro publicado.

A disputa é por obra, com R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 8 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Do quarto ao 15º lugar, cada microconto receberá R$ 1 mil. Os valores são brutos, sujeitos às retenções obrigatórias. Nesta etapa, a inscrição custa R$ 100 por texto, e cada autor pode concorrer com quantas obras desejar, desde que preencha um formulário e faça um pagamento para cada uma.

Há espaço também para a história que já encontrou leitores. O concurso admite microcontos publicados anteriormente, observados os direitos de terceiros e os contratos que o autor tenha firmado. A Bula explicou as condições para concorrer com um texto já publicado. O que não se permite é inscrever a mesma obra outra vez, ainda que se troque o título.

O que cabe em 3 mil caracteres

O limite vai de 300 a 3.000 caracteres, incluindo espaços e pontuação, sem contar o título. É uma medida para este concurso, não uma definição que pretenda resolver as fronteiras do gênero. Dentro dela, cabe uma narrativa que conte um acontecimento ou apenas o sugira. O regulamento dispensa tanto a sequência linear quanto a surpresa obrigatória no fim. Um microconto não precisa esconder uma pegadinha na última linha.

A comissão julgadora reúne Giovana Madalosso, Joca Reiners Terron, Andréa del Fuego, Marçal Aquino e Tainá Corrêa. Qualidade literária, originalidade, domínio da linguagem e capacidade de produzir sentidos em pouco espaço estão entre os critérios de avaliação. As cópias destinadas à leitura são identificadas por códigos, preservando o sigilo da autoria.

Para quem ainda está revisando, a conferência mais elementar merece alguns minutos. No Microsoft Word, selecione apenas o corpo da narrativa e consulte a contagem de caracteres com espaços. O título fica numa linha separada. É essa contagem que prevalece se houver divergência entre ferramentas.

O arquivo deve ser enviado em .doc ou .docx, com fonte Times New Roman, tamanho 12, contendo somente título e narrativa. Nome, pseudônimo, biografia e fotografia ficam de fora. Depois do envio, não será possível corrigir, substituir ou reenviar o microconto. A última leitura precisa ocorrer antes de concluir o formulário.

O prazo de envio termina na segunda-feira

O encerramento, em 30 de novembro, vale para o recebimento dos formulários. O pagamento por Pix tem outro relógio, de até 48 horas corridas a partir de cada envio. Assim, uma inscrição recebida dentro do prazo poderá ser paga depois do fim de novembro, respeitadas essas 48 horas. A tolerância não abre dois dias adicionais para mandar histórias.

Envio dos microcontos 30 novembro Até 23h59min59s de 30/11/2026, pelo horário de Brasília. Pagamento por Pix 48 horas Contadas a partir do envio de cada formulário recebido no prazo. É possível pagar em dezembro? Sim, se o formulário tiver sido recebido até o encerramento de 30 de novembro e o Pix for concluído nas 48 horas seguintes ao respectivo envio. Esse prazo é exclusivo para pagamento, sem permitir novos envios.

O QR Code é vinculado à inscrição, e agendar o Pix não equivale a pagá-lo. Guarde o número recebido por e-mail e acompanhe a confirmação do pagamento e a homologação. São etapas distintas. Convém olhar também as pastas de spam e promoções.

A redação ficcional deve ser humana. Não são admitidos textos produzidos integral ou parcialmente por inteligência artificial generativa, mesmo que tenham sido editados depois. Corretores ortográficos e recursos de acessibilidade são permitidos quando não geram nem reescrevem a narrativa.

O resultado está previsto para 15 de dezembro de 2026. Os 50 finalistas serão publicados no site oficial, e os 15 vencedores integrarão uma coletânea digital gratuita, prevista para até 180 dias depois do resultado. Os direitos autorais permanecem com seus titulares, nos termos do regulamento.

O formulário de inscrição reúne as orientações e os campos para envio. Antes de anexar, abra o arquivo escolhido e confira se é mesmo a versão que você quer submeter. Nesta última semana, esse pequeno cuidado continua valendo mais que a pressa.