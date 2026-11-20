Depois da Segunda Guerra Mundial, o arquiteto judeu húngaro László Tóth (Adrien Brody) chega sozinho aos Estados Unidos. Sobrevivente do Holocausto, ele se instala na Pensilvânia, onde procura trabalho e tenta trazer da Europa a mulher, Erzsébet (Felicity Jones), de quem foi separado durante a guerra. A chance de voltar à arquitetura vem de Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), um industrial rico que quer erguer um centro comunitário em homenagem à mãe. Harrison pode pagar pela obra e ajudar a reunir a família. Também espera ter a última palavra sobre o que será construído.

Brady Corbet abre “O Brutalista” dentro de um navio cheio de gente. László passa entre os passageiros, atravessa uma porta e enfim chega à luz. O sorriso de Brody ao avistar a Estátua da Liberdade é tão aberto que quase surpreende quando a câmera de Lol Crawley enquadra o monumento de cabeça para baixo. A imagem tem uma estranheza que o rosto de Brody ainda não registra. Para László, naquele instante, chegar já é motivo suficiente para sorrir.

Uma cadeira ou um triciclo

Na Pensilvânia, o primo Attila (Alessandro Nivola) lhe oferece abrigo e emprego em sua loja de móveis. O estabelecimento se chama Miller & Sons, embora ali não haja um Miller sequer. A família inventada no letreiro vende uma respeitabilidade que a cadeira de László, desenhada para a vitrine, ameaça perturbar. Audrey (Emma Laird), mulher de Attila, acha que a peça parece um triciclo. A observação tem graça e diz muito sobre o emprego. O arquiteto pode desenhar o que quiser, desde que o cliente reconheça onde deve se sentar.

Harry Lee Van Buren (Joe Alwyn) contrata os primos para reformar a biblioteca do pai durante uma viagem. É a primeira oportunidade de László trabalhar com um espaço inteiro desde que chegou ao país. Harry quer fazer uma surpresa, mas Harrison volta para casa, vê estranhos mexendo na biblioteca e se recusa a pagar. Pearce faz sua entrada aos berros, com a segurança de um homem acostumado a encerrar uma discussão decidindo quem recebe. Para Harry, a surpresa deu errado. Para László, a briga custa o trabalho e o quarto que Attila lhe havia oferecido.

O patrono volta com uma encomenda

Quando Harrison reaparece para pedir desculpas, já sabe que o homem que expulsou de sua biblioteca é capaz de projetar o edifício que deseja. O centro comunitário deve acolher o público e levar adiante a memória de sua mãe. László, por sua vez, precisa de uma encomenda que lhe permita viver de arquitetura. O industrial põe ainda outra oferta na mesa. Pode conseguir assistência jurídica para trazer Erzsébet e Zsófia (Raffey Cassidy), sobrinha do casal. Aceitar o trabalho passa a envolver gente que jamais entrou na biblioteca dos Van Buren.

Brody deixa aparecer o prazer de László em voltar a falar de arquitetura. Quando Harrison pergunta por que escolheu a profissão, ele conta que soube que seus edifícios na Europa resistiram à guerra. É um dos momentos mais afetivos de “O Brutalista”. Até ali, muita gente na Pensilvânia só conhecia o homem que precisava de emprego, casa e dinheiro. Pela primeira vez diante do industrial, László pode falar do que já fez. Harrison, que quer dar à memória da mãe um endereço que dure, tem bons motivos para escutá-lo.

Uma carona que fica para depois

Guy Pearce é ainda melhor quando Harrison baixa a voz. Depois de oferecer ajuda à família, o industrial quer que o arquiteto durma na propriedade para ouvir suas ideias pela manhã. László pretende voltar para casa, mas depende de uma carona que o anfitrião decide adiar. Corbet dá à situação o tempo de uma visita que já devia ter acabado. O desconforto nasce de algo corriqueiro. Um dos homens tem condições de ir embora quando bem quiser. O outro precisa esperar que alguém o leve.

Há momentos em que Corbet sublinha demais a relação entre dinheiro e poder. A Estátua da Liberdade invertida já põe sob suspeita a promessa americana antes mesmo de László procurar emprego. O diretor é mais persuasivo quando essa promessa cabe numa biblioteca cujo proprietário pode deixar dois homens sem pagamento. Brody e Pearce fazem o resto com gestos pequenos, sobretudo quando László escuta uma oferta sabendo o quanto precisa dela. Àquela altura, Harrison já escolheu o que o edifício deve celebrar. E, antes de o arquiteto ter a chance de apresentar um desenho, escolhe até a hora em que os dois vão conversar.

“O Brutalista” soma 362 indicações a prêmios e 140 vitórias no levantamento do IMDb. Entre as conquistas estão três Oscars, de dez categorias em que o filme concorreu. Adrien Brody venceu como melhor ator pelo papel do arquiteto László Tóth, Lol Crawley recebeu o prêmio de melhor fotografia e Daniel Blumberg levou o de melhor trilha sonora original. Foi o segundo Oscar da carreira de Brody, que já havia vencido por “O Pianista”.