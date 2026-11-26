Bula Streaming HBO Max Love Lies Bleeding: O Amor Sangra (2024)

Lou trabalha numa academia e procura manter distância dos negócios do pai. A chegada de Jackie, uma fisiculturista a caminho de uma competição em Las Vegas, muda sua rotina. A atração entre as duas se intensifica rapidamente, mas o relacionamento se aproxima de uma rede de violência familiar e criminal que Lou conhece bem. O desejo de partir passa a conviver com situações que tornam qualquer saída mais difícil.

Rose Glass filma os corpos como espaços de esforço, prazer e ameaça. O treinamento de Jackie, os ambientes fechados e a paisagem árida participam da mesma tensão. A direção permite que o romance ocupe o centro do thriller, fazendo cada perigo afetar também a confiança entre as protagonistas. A violência encontra pessoas que já chegaram à relação com suas próprias ambições e fragilidades.

Kristen Stewart trabalha com uma energia inquieta, enquanto Katy O’Brian dá presença física às aspirações de Jackie. O contraste cria atração e também instabilidade. Ed Harris interpreta o pai de Lou com uma tranquilidade ameaçadora, capaz de alterar o ambiente sem precisar ocupar toda a cena. Jena Malone e Dave Franco ampliam o círculo familiar de que Lou tenta se afastar.

Na data da consulta, o Rotten Tomatoes reunia 272 críticas e apontava 94% de avaliações positivas. O número expressa aprovação entre críticos, não uma nota média do filme. A recepção acompanha uma obra que assume seus excessos visuais e emocionais: Rose Glass conduz o suspense para uma experiência física, em que a intensidade do amor parece contaminar a própria maneira de mostrar o mundo.