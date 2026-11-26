Bula Streaming Netflix Jovens Mães (2025)

Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivem numa casa de acolhimento para jovens mães na Bélgica. Cada uma chega com uma história familiar e precisa decidir como cuidar do filho enquanto tenta organizar o próprio futuro. O apoio recebido abre possibilidades, mas não resolve automaticamente os vínculos difíceis, a insegurança e as condições materiais que pesam sobre suas escolhas.

Os Dardenne aproximam a câmera das personagens e acompanham tarefas, deslocamentos e conversas. Uma visita, uma tentativa de reconciliação ou um compromisso marcado pode concentrar o conflito de uma vida. Essa atenção ao que precisa ser feito dá ao filme uma medida concreta do cuidado: ele exige tempo, presença, dinheiro e pessoas dispostas a permanecer por perto.

O roteiro premiado em Cannes distribui a atenção entre as cinco adolescentes sem reduzi-las a uma experiência única. Os desejos de uma não servem de resposta para a outra. A estrutura permite perceber diferenças de temperamento, apoio familiar e expectativa. Há espaço para hesitação, para gestos generosos e para decisões que dificilmente caberiam numa avaliação feita de fora.

Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy, Lucie Laruelle e Samia Hilmi sustentam a proximidade proposta pela direção. O filme confia na duração dos encontros e na maneira como uma reação altera a conversa. A maternidade aparece ligada às condições de vida dessas jovens, mas também à possibilidade de construir relações diferentes das que conheceram. A esperança ganha consistência justamente porque precisa enfrentar dificuldades específicas.