O filme brasileiro indicado a 173 prêmios, entre eles, 4 Oscars: na Netflix

Em 1977, durante o Carnaval do Recife, Marcelo (Wagner Moura) tenta escapar de uma perseguição ligada ao passado e reencontrar o filho em segurança. Especialista em tecnologia e ex-professor universitário, ele chega à capital pernambucana usando outro nome, disposto a permanecer longe das pessoas que ameaçaram sua vida. A cidade escolhida para protegê-lo, porém, já está cercada por policiais corruptos, informantes e homens pagos para descobrir seu paradeiro.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” acompanha um homem comum obrigado a viver com os cuidados de um espião. Marcelo observa quem se aproxima, controla aquilo que revela e avalia cada lugar antes de entrar. Seu objetivo parece simples. Ele quer sobreviver, rever o filho Fernando (Enzo Nunes) e preservar os poucos vínculos familiares que ainda possui. O problema é que sua volta ao Recife também facilita o trabalho de quem deseja encontrá-lo.

Uma chegada cercada de ameaças

Marcelo cruza a estrada rumo ao Recife e logo percebe que a violência ganhou aparência de rotina. Postos policiais, abordagens suspeitas e sinais de crimes ignorados pelas autoridades anunciam um país no qual determinados homens podem agir sem prestar contas. A ditadura militar permanece ao redor da história, presente na circulação de informações, no comportamento da polícia e no medo de quem acolhe perseguidos.

Wagner Moura interpreta Marcelo com contenção. O personagem fala pouco sobre aquilo que sofreu, mas seu cuidado revela quanto está em jogo. Uma pergunta sobre profissão, origem ou destino pode comprometer o nome que adotou. Um encontro feito no horário errado pode expor o endereço onde pretende dormir. Ele não carrega equipamentos sofisticados nem recebe ordens secretas. Sua principal ferramenta é a atenção, acompanhada por uma tensão que nunca abandona seus gestos.

O título brinca com a expectativa criada pelo cinema de espionagem. Marcelo não vive cercado por carros luxuosos, ternos elegantes e missões internacionais. Seu mundo é formado por quartos emprestados, telefones públicos, papéis, ruas cheias e pessoas que conhecem alguém capaz de ajudar. Há certa graça nessa distância entre o agente imaginado pelo público e o professor cansado que só deseja atravessar a semana sem ser reconhecido.

O abrigo de Dona Sebastiana

Ao chegar à cidade, Marcelo recebe proteção em um prédio administrado por Dona Sebastiana (Tânia Maria). A casa acolhe pessoas obrigadas a esconder seus nomes, suas atividades políticas ou partes dolorosas do passado. Cada morador possui uma história, embora ninguém tenha liberdade para perguntar demais. A curiosidade precisa respeitar a segurança coletiva.

Dona Sebastiana ocupa o espaço com firmeza e uma simpatia irresistível. Ela estabelece regras, controla visitantes e administra a convivência entre pessoas assustadas sem transformar o lugar em ambiente solene. Tânia Maria entrega uma personagem espontânea, espirituosa e muito segura da autoridade que possui. Quando ela fala, os moradores prestam atenção. Quando ironiza alguma situação, a tensão perde força por alguns segundos.

Esse alívio nunca elimina o perigo. O endereço oferece cama, comida e proteção, mas também reúne várias pessoas vulneráveis sob o mesmo teto. Um visitante descuidado, um vizinho atento demais ou uma informação espalhada pela pessoa errada pode comprometer todos. Marcelo ganha tempo ao aceitar o quarto, embora passe a depender de desconhecidos num período em que confiar representa um risco considerável.

Um pai tentando voltar para casa

A relação de Marcelo com o filho coloca uma dimensão íntima dentro da perseguição política. Fernando vive com o avô Alexandre (Carlos Francisco), responsável pela cabine de projeção do Cinema São Luiz. O menino gosta de filmes, faz desenhos e acompanha o mundo dos adultos sem conhecer todas as razões que mantêm o pai distante. Para Marcelo, aproximar-se dele significa recuperar parte da vida perdida. Também significa levar a ameaça para perto da própria família.

Carlos Francisco oferece serenidade a Alexandre, um homem que cuida do neto e preserva a rotina possível diante das ausências. Enzo Nunes interpreta Fernando com a naturalidade de uma criança que percebe mais do que os adultos gostariam. O menino não recebe todas as informações, mas sente o peso das conversas interrompidas e das visitas cercadas de cautela.

Kleber Mendonça Filho reserva espaço para esses vínculos sem abandonar o suspense. Marcelo precisa escolher horários, controlar deslocamentos e manter sua presença longe de olhares indesejados

Em 1977, Marcelo (Wagner Moura) chega ao Recife durante o Carnaval, perseguido por homens poderosos e disposto a reencontrar o filho sem revelar sua identidade.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” acompanha um professor especializado em tecnologia que abandona São Paulo após despertar o interesse de pessoas capazes de transformar influência econômica em perseguição. Marcelo acredita que encontrará alguma proteção em Pernambuco, onde possui vínculos familiares e contatos dispostos a ajudá-lo. A cidade, porém, está tomada pela festa, pela vigilância e por uma violência que circula com assustadora naturalidade.

O longa mistura suspense político, drama familiar e crime sem transformar Marcelo em um espião habilidoso ou invencível. Interpretado com discrição por Wagner Moura, ele é um homem cansado, atento a cada pergunta e obrigado a esconder informações básicas sobre a própria vida. Seu maior desejo é estar perto do filho. O problema é que qualquer aproximação pode colocar a criança e os demais familiares na mira de quem o procura.

Uma chegada cercada de ameaças

Marcelo entra em Pernambuco de carro e logo percebe que a autoridade pública oferece pouca segurança. Policiais abordam viajantes, fazem perguntas e agem com a tranquilidade de quem sabe que dificilmente será responsabilizado. A ditadura militar permanece em segundo plano, mas interfere no direito de circular, trabalhar e pedir ajuda. O medo está nos documentos solicitados, nos telefonemas vigiados e no cuidado necessário antes de pronunciar um nome.

A história guarda por algum tempo as razões completas da perseguição. Sabe-se que Marcelo trabalhou no meio acadêmico e entrou em conflito com interesses econômicos poderosos. Esse passado transformou o professor em alvo de homens que possuem dinheiro, influência e acesso às autoridades. Recife deveria lhe oferecer distância. Em pouco tempo, fica evidente que quilômetros não bastam quando o adversário consegue comprar informações e contratar pessoas para executar o serviço sujo.

Kleber Mendonça Filho apresenta esses dados aos poucos, sem abandonar a história principal. Marcelo precisa descobrir quanto seus inimigos sabem, quem pode ajudá-lo e por quanto tempo ainda conseguirá permanecer na cidade. Cada encontro acrescenta uma informação, mas também cria outra possibilidade de exposição. Até uma ligação telefônica exige cautela.

O abrigo de Dona Sebastiana

Marcelo recebe acolhimento em um prédio administrado por Dona Sebastiana (Tânia Maria), mulher experiente que abriga pessoas perseguidas por razões políticas. O local reúne moradores com passados diferentes, todos obrigados a preservar certo grau de discrição. Sebastiana controla a entrada, apresenta as regras da casa e observa o comportamento dos recém-chegados. Sua generosidade vem acompanhada de firmeza, pois um descuido pode comprometer todo o grupo.

Tânia Maria interpreta a personagem com espontaneidade e uma simpatia que quebra parte do peso da história. Sebastiana fala o necessário, organiza a convivência e cuida dos moradores sem tratá-los como figuras frágeis. Há graça em sua franqueza e na maneira pouco cerimoniosa com que recebe situações absurdas. Ela parece ter visto problemas demais para perder tempo com poses.

O prédio oferece a Marcelo um quarto e algumas horas de tranquilidade, mas está longe de ser invisível. Vizinhos observam movimentos, visitantes aparecem e os moradores precisam confiar uns nos outros. Para um homem perseguido, dividir o teto com desconhecidos significa aceitar uma nova espécie de risco. Permanecer sozinho seria perigoso. Depender de outras pessoas também cobra seu preço.

Uma rede formada por pessoas comuns

Elza (Maria Fernanda Cândido) ocupa um lugar importante entre aqueles que ajudam perseguidos políticos. Bem relacionada e dona de informações valiosas, ela conhece contatos capazes de fornecer proteção, documentos e caminhos para quem precisa desaparecer. Sua atuação revela uma rede civil organizada longe das instituições oficiais, formada por pessoas que colocam a própria liberdade em perigo para salvar desconhecidos.

Maria Fernanda Cândido dá a Elza uma presença segura, sem torná-la uma personagem distante. Ela sabe que influência e informação possuem valor, sobretudo num país em que autoridades podem arquivar denúncias e liberar criminosos. Sua ajuda não elimina a ameaça contra Marcelo, mas oferece alternativas que ele jamais teria sozinho.

A rede também desmonta a expectativa criada pelo título. Marcelo não surge como agente treinado, equipado com armas sofisticadas ou cercado por recursos secretos. Os verdadeiros agentes são cidadãos comuns. Sebastiana administra o abrigo. Elza aciona contatos. Outras pessoas levam recados, oferecem proteção e preservam nomes. Cada uma executa uma tarefa pequena, embora qualquer falha possa entregar o grupo.

O Carnaval encobre e expõe

A escolha do Carnaval acrescenta uma contradição interessante ao enredo. A multidão permite que Marcelo atravesse Recife sem chamar tanta atenção, mas também dificulta a identificação de quem o segue. Ruas lotadas atrasam deslocamentos, ruídos atrapalham conversas e desconhecidos aparecem por todos os lados. A festa oferece esconderijo durante algumas horas, sem garantir uma saída segura.

Mendonça Filho usa a cidade de maneira muito concreta. Cinemas, edifícios, ruas e telefones participam das decisões tomadas pelos personagens. O Recife de 1977 possui beleza, calor e vida cultural, mas convive com notícias violentas, abusos policiais e crimes tratados quase como parte da rotina. Essa proximidade entre celebração e brutalidade deixa a ameaça ainda mais desconfortável.

O diretor também permite que situações estranhas atravessem a história. Algumas surgem das notícias, outras da convivência entre moradores e funcionários públicos. A graça costuma vir da reação humana diante do absurdo. Ninguém interrompe a fuga para fazer piada. As pessoas riem porque precisam continuar vivendo, mesmo quando o país parece administrado por homens perigosos e pouco competentes.

Wagner Moura escolhe uma atuação discreta

Wagner Moura interpreta Marcelo sem recorrer ao temperamento intenso associado a alguns de seus papéis mais conhecidos. O personagem fala baixo, observa portas e escolhe com cuidado o que revela. Seu corpo permanece atento mesmo durante conversas familiares. A perseguição já lhe roubou o trabalho, a liberdade de usar o próprio nome e a possibilidade de caminhar despreocupado.

Essa contenção ajuda o suspense porque Marcelo nunca parece dominar totalmente a situação. Ele possui inteligência e alguma experiência, mas depende de favores, horários e informações incompletas. Seu vínculo com o filho fornece a parte mais sensível da história. Permanecer no Recife significa correr perigo. Partir sem cumprir esse encontro também representaria uma perda difícil de aceitar.

“O Agente Secreto” exige atenção e paciência. Kleber Mendonça Filho deixa certas informações amadurecerem enquanto acompanha a rotina de Marcelo, os moradores do prédio e as pessoas mobilizadas para protegê-lo. A duração extensa pode incomodar quem espera uma perseguição veloz, porém permite conhecer melhor aquele Recife dividido entre festa, medo e solidariedade.

Sem transformar a ditadura em aula ou panfletagem, o longa mostra seus efeitos sobre moradia, trabalho, família e circulação. Marcelo tenta chegar ao filho, preservar seu nome e conquistar tempo. Sebastiana mantém a porta aberta. Elza movimenta seus contatos. Do lado oposto, homens pagos continuam avançando. A cada nova informação, o professor perde outra parte do abrigo que acreditava ter encontrado.