Bula Streaming Apple TV — aluguel ou compra Dìdi (2024)

Chris tem treze anos e atravessa o último verão antes de entrar no ensino médio, na Califórnia de 2008. Filho de uma família taiwanesa, ele tenta se aproximar de outros adolescentes, impressionar uma garota e encontrar um lugar entre skatistas mais velhos. Em casa, os conflitos com a irmã e a dificuldade de conversar com a mãe tornam ainda mais confuso o esforço de parecer alguém seguro de si.

Sean Wang observa a adolescência pelo constrangimento de pequenas escolhas: a resposta enviada por impulso, a mentira que precisa ser sustentada, a vergonha de admitir uma preferência. As conversas na internet participam dessa vida com a mesma importância dos encontros presenciais. A tela do computador prolonga as tentativas de aproximação e permite ensaiar uma personalidade que nem sempre resiste ao contato direto.

Izaac Wang encontra humor e vulnerabilidade no desejo de Chris de ser aceito. Joan Chen, como a mãe, dá espessura a uma relação que o garoto enxerga de maneira limitada. O filme permite perceber nela preocupações e desejos que escapam à atenção do filho. Essa diferença entre o que ele vê e o que o espectador reconhece sustenta parte da emoção.

O prêmio especial de elenco concedido em Sundance, em 2024, contemplou Izaac Wang, Joan Chen, Shirley Chen e Chang Li Hua. O prêmio do público veio da mesma competição dramática americana. As duas escolhas ajudam a apresentar uma estreia que combina observação familiar e memória de uma época. Sua delicadeza está em levar a sério os embaraços de crescer sem tratar o adolescente como uma versão incompleta de um adulto.