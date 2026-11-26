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Após a morte do papa, o cardeal Lawrence recebe a tarefa de conduzir a eleição de seu sucessor. Cardeais de diferentes países se recolhem ao Vaticano para votar, afastados do mundo exterior. Entre cerimônias, refeições e conversas reservadas, surgem alianças e suspeitas. Responsável por garantir o andamento do processo, Lawrence percebe que sua obrigação também exige lidar com informações capazes de alterar o resultado.

O filme constrói tensão a partir de procedimentos. Cada votação reorganiza as possibilidades; uma conversa no corredor pode mudar o sentido do que parecia resolvido. A adaptação premiada de Peter Straughan administra a circulação das informações com clareza, fazendo o espectador acompanhar a disputa sem perder de vista o homem encarregado de mantê-la sob controle.

Ralph Fiennes interpreta Lawrence como alguém que precisa demonstrar segurança enquanto convive com suas próprias dúvidas. O rosto contido e os intervalos antes de responder sugerem o custo dessa posição. Stanley Tucci e John Lithgow oferecem maneiras distintas de exercer influência. Isabella Rossellini, como a irmã Agnes, trabalha com uma presença econômica, atenta ao que se passa nas margens das reuniões.

Edward Berger explora a escala dos espaços, o contraste entre os trajes e a arquitetura, a distância física que separa os participantes. O silêncio adquire peso porque sempre parece haver uma decisão em formação. Trata-se de uma ficção sobre poder, crença e responsabilidade, construída como um suspense de observação. A curiosidade pela escolha do próximo papa convive com uma pergunta mais íntima: quanto uma pessoa consegue conhecer das próprias razões para agir?