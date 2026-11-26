Bula Streaming HBO Max Blue Moon: Música e Solidão (2025)

É a noite de estreia de “Oklahoma!”, em março de 1943. No restaurante Sardi’s, em Nova York, o letrista Lorenz Hart espera a chegada de Richard Rodgers, seu antigo parceiro, agora ligado a Oscar Hammerstein II. Enquanto a cidade comemora o novo musical, Hart atravessa a noite entre conversas com o barman, encontros esperados e o esforço de preservar seu lugar num mundo que parece seguir adiante sem ele.

Linklater concentra o filme em cerca de cem minutos dessa reunião. A escolha permite observar como uma conversa muda de direção, como uma frase espirituosa encobre um pedido de atenção e como o entusiasmo dos outros pode machucar. O roteiro de Robert Kaplow trata a passagem do tempo como uma experiência compartilhada: permanecemos no ambiente o suficiente para perceber o que cada personagem evita dizer.

Hawke faz da habilidade verbal de Hart uma forma de defesa. O personagem precisa continuar interessante, engraçado e indispensável mesmo quando a situação o desmente. Andrew Scott, como Rodgers, oferece um contraponto à intensidade do antigo colaborador; Margaret Qualley acrescenta outra expectativa ao encontro. As relações se definem por diferenças de atenção, afeto e disponibilidade.

Os 90% do Rotten Tomatoes correspondiam a 241 críticas reunidas na data da consulta. O percentual indica a proporção de avaliações positivas, e não uma nota média nem uma votação do público. A recepção ajuda a situar o longa, mas sua melhor apresentação está no encontro entre diretor e ator: Linklater dá espaço à duração das conversas, e Hawke encontra nelas a inquietação de alguém que teme ser deixado para trás.