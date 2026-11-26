Bula Streaming Globoplay Ainda Estou Aqui (2024)

No Rio de Janeiro dos anos 1970, Eunice e Rubens Paiva criam cinco filhos numa casa aberta aos amigos, à música e à vida que vem da praia. A rotina muda quando agentes do regime militar levam Rubens para interrogatório. Eunice precisa buscar informações, proteger os filhos e manter a família funcionando enquanto as respostas oficiais se tornam cada vez mais inacessíveis.

Adaptado do livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme constrói primeiro a intimidade que será atingida. Os filhos entram e saem, as conversas se cruzam, o cotidiano ocupa a casa. Essa atenção ao espaço doméstico faz a repressão aparecer como uma força que rompe relações reconhecíveis. A dimensão política nasce das alterações na vida de cada pessoa, sem depender de discursos explicativos.

Fernanda Torres conduz o papel por mudanças discretas de postura e expressão. Eunice precisa calcular o que pode perguntar, o que deve dizer às crianças e quais sentimentos consegue demonstrar. A contenção da atuação permite perceber o esforço necessário para sustentar uma aparência de normalidade. Selton Mello ajuda a estabelecer a presença afetuosa de Rubens, fundamental para que o espectador compreenda o lugar dele naquela família.

A vitória na categoria internacional da Academia, em março de 2025, tornou a produção um marco do cinema brasileiro. Há, contudo, uma razão para voltar ao filme além da conquista: Walter Salles filma a memória como parte da vida corrente. Fotografias, encontros e pequenos hábitos carregam uma história que continua a exigir reconhecimento. O alcance do longa está nessa passagem entre a experiência de uma família e a memória de um país.