Bula Streaming Netflix A Voz de Hind Rajab (2025)

Em janeiro de 2024, uma chamada chega à central do Crescente Vermelho Palestino. Do outro lado está uma criança de seis anos, presa num carro em Gaza e à espera de socorro. Os atendentes tentam mantê-la na linha enquanto buscam um caminho seguro para a ambulância. Entre mapas, telefones e autorizações, o trabalho de resgate se transforma numa corrida em que cada decisão depende de obstáculos que a equipe não controla.

A diretora organiza a encenação a partir das gravações reais da ligação e dos relatos de quem participou do atendimento. Os profissionais são interpretados por atores; a voz da menina pertence ao registro histórico. Essa diferença é decisiva. O espectador acompanha uma reconstrução dramática, mas escuta um documento que impede a distância confortável normalmente oferecida pela ficção.

O prêmio concedido pelo júri de Veneza reconheceu o longa na competição de 2025. Seu impacto, porém, nasce de escolhas muito concretas de direção: concentrar a ação na central de atendimento, manter a violência fora de campo e fazer da escuta a atividade principal de personagens e público. A urgência não depende de mostrar o que acontece na rua. Ela atravessa a sala a cada interrupção no contato.

Saja Kilani e Motaz Malhees trabalham com o desgaste de quem precisa agir e, ao mesmo tempo, sustentar a calma de outra pessoa. Os gestos profissionais tornam-se frágeis diante da espera. Kaouther Ben Hania recusa uma visão abstrata da guerra e se prende à responsabilidade de responder a uma voz. É um filme exigente, cuja força está na atenção que pede ao espectador.