Ethan Hawke foi indicado ao Oscar por sua atuação genial nesse drama de Richard Linklater na HBO Max

Em março de 1943, em plena Broadway, um dos letristas mais talentosos da música americana observa de perto o sucesso que já não lhe pertence. Dirigido por Richard Linklater e estrelado por Ethan Hawke, “Blue Moon: Música e Solidão” acompanha as horas mais difíceis da vida de Lorenz Hart, parceiro histórico do compositor Richard Rodgers, justamente na noite de estreia de “Oklahoma!”, espetáculo que mudaria para sempre os rumos do teatro musical. Entre ressentimentos, ilusões românticas e copos de bebida, o filme investiga o preço de ser deixado para trás quando o mundo decide seguir adiante.

Poucos cineastas contemporâneos demonstram tanto interesse pelas conversas quanto Richard Linklater. Em “Antes do Amanhecer”, “Boyhood” e “Apollo 10½”, o diretor transformou diálogos em ferramentas para revelar pessoas inteiras. Em “Blue Moon: Música e Solidão”, essa característica encontra terreno fértil em uma história que praticamente se passa durante uma única noite. O drama é intimista, melancólico e surpreendentemente divertido sobre um homem que percebe que seu lugar no centro das atenções está desaparecendo.

Uma noite impossível de esquecer

Lorenz Hart, vivido por Ethan Hawke, chega ao Sardi’s carregando um peso que tenta esconder atrás de piadas, ironias e comentários venenosos. O famoso restaurante nova-iorquino recebe artistas, produtores e jornalistas após a estreia de “Oklahoma!”, musical escrito por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II. O espetáculo acaba de conquistar o público e tudo indica que se tornará um fenômeno.

Para Hart, porém, aquela celebração tem gosto amargo.

Durante décadas, ele formou ao lado de Richard Rodgers, interpretado por Andrew Scott, uma das parcerias mais importantes da música americana. Juntos escreveram sucessos que ajudaram a definir uma era. Agora, Rodgers inicia um novo capítulo ao lado de Hammerstein, enquanto Hart observa sua própria relevância diminuir diante dos olhos.

A situação se torna ainda mais delicada porque a separação profissional não aconteceu por acaso. O alcoolismo e a instabilidade de Hart fizeram Rodgers perder a confiança no antigo parceiro. Embora tente demonstrar apoio ao amigo, Larry, como é chamado pelos mais próximos, não consegue esconder a mágoa. Cada elogio ao novo musical funciona como uma lembrança de tudo aquilo que ele acredita ter perdido.

Entre orgulho e vulnerabilidade

A atuação de Ethan Hawke é um ponto alto do filme. O ator constrói um Lorenz Hart profundamente contraditório. Em um momento ele faz comentários afiados sobre as letras de Oscar Hammerstein II. No instante seguinte, demonstra fragilidade diante de qualquer sinal de rejeição.

Hart passa boa parte da noite esperando a chegada de Elizabeth Weiland, interpretada por Margaret Qualley. Jovem estudante de Yale, Elizabeth mantém uma amizade próxima com o compositor. Larry, porém, imagina que aquele encontro possa representar algo maior.

Essa expectativa funciona como uma espécie de tábua de salvação emocional. Enquanto todos ao redor comemoram o futuro brilhante de Rodgers, Hart deposita suas esperanças em uma relação capaz de lhe devolver afeto, admiração e algum senso de pertencimento.

Linklater trabalha essa espera com delicadeza. O diretor não transforma Elizabeth em simples interesse romântico. A personagem surge como alguém que enxerga qualidades em Larry, mas também percebe suas ilusões, inseguranças e comportamentos autodestrutivos.

Conversas que revelam feridas

“Blue Moon: Música e Solidão” possui uma estrutura incomum. Há poucos deslocamentos físicos e praticamente nenhuma grande ação externa. Ainda assim, o filme permanece envolvente porque cada conversa modifica a maneira como enxergamos seus personagens.

O restaurante se transforma em palco para encontros, desencontros e pequenas disputas emocionais. Pessoas entram e saem da mesa de Hart. Algumas o admiram. Outras o toleram. Há quem tente ajudá-lo. Há quem simplesmente esteja ocupado demais celebrando outra pessoa.

Andrew Scott entrega um Richard Rodgers contido, elegante e desconfortável. Seu personagem sabe da importância de Hart para sua carreira, mas também sabe que aquela parceria já não podia continuar. A cordialidade entre os dois esconde feridas antigas que nenhum dos lados consegue apagar.

Em muitos momentos, o filme lembra uma peça teatral. Essa escolha favorece o texto e os atores. Linklater permite que os silêncios tenham tanto peso quanto as palavras. Uma pausa durante uma conversa ou um olhar lançado para o outro lado do salão frequentemente dizem mais do que discursos inteiros.

O lado menos glamouroso da fama

Existe algo profundamente humano na maneira como “Blue Moon: Música e Solidão” retrata o sucesso alheio. Pouca gente admite sentir inveja, ressentimento ou tristeza quando alguém próximo prospera. Hart sente tudo isso ao mesmo tempo.

O filme compreende que a dor do personagem não nasce apenas da separação profissional. Ela surge da sensação de que sua história está sendo apagada enquanto ele ainda está vivo para assistir ao processo.

Essa percepção atravessa toda a narrativa. Cada notícia positiva sobre “Oklahoma!” funciona como mais uma confirmação de que uma era chegou ao fim. Para um homem que construiu sua identidade em torno do reconhecimento artístico, essa constatação se torna devastadora.

Ainda assim, Linklater encontra espaço para momentos de leveza. O sarcasmo de Hart produz situações engraçadas e observações mordazes sobre o meio artístico. São instantes que impedem a narrativa de afundar em tristeza permanente.

Um adeus silencioso

Embora seja ambientado em uma única noite, “Blue Moon: Música e Solidão” fala sobre décadas de amizade, parceria e dependência emocional. Richard Linklater transforma um episódio aparentemente simples em uma reflexão sensível sobre envelhecimento, fracassos e a necessidade de continuar sendo amado.

Ethan Hawke sustenta essa proposta com uma das interpretações mais maduras de sua carreira. Seu Lorenz Hart é brilhante, irritante, carismático e profundamente triste. Um homem que entra em um restaurante esperando encontrar reconhecimento, amor e validação, mas passa a noite encarando aquilo que tentou ignorar por tempo demais.

O filme se destaca nos detalhes. Em uma conversa interrompida, em um elogio que nunca chega ou em um sorriso que esconde decepção. São pequenos gestos que transformam aquela noite de março de 1943 em algo muito maior do que uma estreia teatral. Ela se torna o retrato de alguém assistindo ao próprio mundo mudar sem pedir sua autorização.