Bula Streaming MUBI A Substância (2024)

Elisabeth Sparkle construiu a carreira diante das câmeras, mas descobre que a emissora já procura uma substituta mais jovem para seu programa de exercícios. Depois de um encontro inesperado, recebe acesso a um produto clandestino capaz de gerar outra versão de seu corpo. Surge Sue, mais nova e pronta para ocupar o espaço que lhe foi retirado. O acordo exige uma alternância rigorosa: sete dias para cada uma. A possibilidade de recuperar o olhar do público logo passa a disputar terreno com o desejo de permanecer nele.

A escolha de Moore aproxima a personagem de uma história conhecida de Hollywood: a estrela cuja imagem circula muito antes de sua atuação ser reconhecida. No discurso de agradecimento ao Globo de Ouro, em janeiro de 2025, ela recordou ter sido reduzida por um produtor ao rótulo de atriz de entretenimento comercial. A premiação registra aquela vitória como a primeira da intérprete na cerimônia. O desempenho interessa justamente pela disposição de expor o desgaste, a humilhação e a raiva que a personagem tenta esconder.

Margaret Qualley constrói o outro lado dessa relação com a energia calculada de quem aprende a se oferecer ao enquadramento. Dennis Quaid, como o executivo da televisão, dá forma ao ambiente que mede o valor de uma mulher pela aparência. Fargeat amplia gestos, ruídos e superfícies até que o cotidiano adquira uma agressividade quase publicitária. No material de apresentação do filme, a diretora situa o projeto na pressão social exercida sobre o corpo feminino.

O reconhecimento alcançou também o trabalho material dessa transformação. No Oscar de 2025, Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli venceram em maquiagem e penteados. Próteses, texturas e alterações corporais participam da encenação: tornam visível o custo de perseguir uma imagem impossível.