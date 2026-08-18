Produzido por Joaquin Phoenix, drama angustiante indicado ao Oscar é uma apunhalada na alma e está na Netflix

Em 29 de janeiro de 2024, funcionários do Crescente Vermelho Palestino recebem, em Gaza, uma ligação que transforma o escritório em uma angustiante sala de espera. Hind Rajab, uma menina palestina de seis anos, está presa dentro de um carro atingido por disparos. Cercada por familiares mortos e sem conseguir sair do veículo, ela pede ajuda enquanto voluntários tentam liberar uma ambulância para buscá-la. Inspirado em um caso real, “A Voz de Hind Rajab” acompanha esse esforço minuto a minuto, sem inventar uma aventura de salvamento onde existiram medo, demora e uma sucessão brutal de impedimentos.

Dirigido pela cineasta tunisiana Kaouther Ben Hania, o longa combina as gravações verdadeiras da menina com a atuação de um elenco palestino. Saja Kilani interpreta Rana Hassan Faqih, Motaz Malhees vive Omar Alqam, Amer Hlehel assume o papel do coordenador Mahdi Aljamal e Clara Khoury interpreta Nisreen Qawas. Os quatro trabalham no centro de atendimento responsável por receber pedidos de socorro e acionar equipes médicas. Quando a voz de Hind chega pelo telefone, cada procedimento comum do trabalho passa a carregar um peso difícil de suportar.

Uma criança sozinha no carro

Omar atende a chamada e tenta descobrir de onde ela vem. Hind está dentro de um automóvel parado em uma área sob ataque. A ligação apresenta falhas, os ruídos do lado de fora assustam a menina e as informações chegam aos poucos. Cabe ao atendente manter a conversa, localizar o veículo e reunir dados suficientes para que uma equipe de resgate possa partir.

A situação fica ainda mais dolorosa quando Omar percebe que está falando com uma criança. Ele procura acalmá-la, faz perguntas simples e controla a própria aflição para não transmitir mais medo. Motaz Malhees interpreta esse primeiro contato com uma energia inquieta. Omar deseja agir, mas permanece diante de uma mesa, cercado por telefones e formulários. Ele consegue ouvir Hind, embora não tenha poder para abrir a estrada até ela.

Rana entra na ligação e passa a conversar com a menina. Interpretada com enorme sensibilidade por Saja Kilani, a atendente escolhe palavras que possam manter Hind desperta e confiante. Não oferece garantias que ainda não existem. Também precisa esconder a aflição provocada por cada pedido de socorro. O trabalho exige serenidade, mas a voz infantil rompe qualquer proteção emocional que os funcionários poderiam criar.

Uma ambulância impedida de partir

Enquanto Rana permanece ao telefone, Mahdi tenta obter autorização para o envio da ambulância. Amer Hlehel interpreta o coordenador como um homem pressionado por todos os lados. Os colegas querem que o veículo saia, os socorristas estão dispostos a cumprir a missão e Hind continua esperando. Ainda assim, a equipe não pode entrar na região sem uma rota reconhecida como segura.

Essa demora poderia transformar Mahdi numa figura antipática, mas o roteiro apresenta o motivo de sua cautela. Autorizar a partida sem qualquer garantia colocaria os paramédicos sob o mesmo perigo. Ele telefona para diferentes contatos, cobra a liberação do caminho e repassa as poucas informações recebidas. Cada nova espera aumenta a irritação dentro do escritório, pois a distância física até o carro é pequena diante do labirinto imposto para atravessá-la.

Nisreen, vivida por Clara Khoury, ocupa uma função importante nesse ambiente cada vez mais tenso. Ela acompanha os atendentes e tenta preservar alguma ordem enquanto a urgência invade todas as conversas. Ninguém pode simplesmente abandonar o protocolo, mas seguir cada etapa custa minutos que Hind talvez não tenha. O drama nasce dessa contradição terrível. Há pessoas preparadas para ajudar, uma ambulância disponível e uma criança localizada, porém o socorro continua parado.

A voz verdadeira de Hind

Kaouther Ben Hania tomou uma decisão arriscada ao incluir as gravações reais de Hind Rajab. A menina não é representada por uma atriz. Sua própria voz ocupa a ligação e chega aos personagens interpretados pelo elenco. O recurso elimina qualquer distância confortável entre o espectador e o acontecimento, mas a diretora preserva a dignidade da criança ao manter a violência fora da tela.

A maior parte de “A Voz de Hind Rajab” acontece dentro do centro do Crescente Vermelho. O público não vê o carro cercado por disparos nem acompanha uma sequência tradicional de guerra. Escuta aquilo que os atendentes escutam e conhece somente as informações que chegam ao escritório. Quando a ligação falha, todos perdem contato. Quando Hind volta a falar, o trabalho recomeça com uma urgência ainda maior.

Essa escolha dá ao telefone uma função central. O aparelho aproxima a menina dos voluntários e, ao mesmo tempo, confirma a distância entre eles. Rana pode conversar com Hind, Omar pode buscar a localização e Mahdi pode pedir passagem para a ambulância. Nenhum deles, porém, consegue atravessar a linha e retirar a criança do veículo. O som oferece companhia, mas não abre a estrada.

A guerra dentro de um escritório

Ben Hania transforma procedimentos administrativos em matéria dramática. Um pedido precisa ser encaminhado, uma rota depende de liberação e uma ambulância aguarda permissão. São ações banais em muitos ambientes profissionais. Naquele 29 de janeiro, cada etapa interfere no tempo disponível para salvar uma menina.

A encenação também revela diferentes formas de lidar com a impotência. Omar reage com indignação e deseja romper a espera. Rana concentra sua energia em manter Hind na linha. Mahdi tenta proteger a equipe médica sem abandonar a criança. Nisreen observa o desgaste dos colegas e procura impedir que o escritório desabe junto com eles. Essas diferenças não criam vilões entre os voluntários. Elas apresentam pessoas submetidas a escolhas que jamais deveriam existir.

O longa dispensa alívio cômico, o que seria inadequado diante da história narrada. Mesmo assim, os personagens preservam gestos de carinho e cuidado. Rana conversa com Hind de maneira delicada e procura ocupar os silêncios. A ternura surge no esforço de fazer companhia a uma menina que não deveria estar sozinha. O resultado emociona porque nasce do trabalho dos atendentes, sem frases fabricadas para arrancar lágrimas.

Quando ouvir também machuca

Saja Kilani oferece a interpretação mais exposta do elenco. Rana precisa falar com calma enquanto o corpo revela tensão. Motaz Malhees transforma Omar em alguém incapaz de aceitar passivamente a demora. Amer Hlehel dá humanidade a Mahdi, personagem encarregado de impor cautela quando todos desejam partir. Clara Khoury mantém Nisreen atenta ao grupo e às informações que atravessam a sala.

“A Voz de Hind Rajab” exige muito do público, embora permaneça contido na forma. A diretora não usa imagens gráficas nem transforma a menina em personagem de uma aventura bélica. O enredo acompanha uma ligação, os esforços para localizar o carro e a tentativa de liberar uma ambulância. A simplicidade dessa estrutura torna cada interrupção mais dolorosa.

O filme também preserva o suspense sem esconder que retrata um episódio real. Seu interesse está menos em criar surpresa do que em acompanhar o trabalho de pessoas que tentaram responder a um pedido urgente. Hind fala, Rana permanece com ela, Omar procura informações e Mahdi busca a autorização necessária. Do lado de fora, uma ambulância espera. Dentro do escritório, ninguém consegue tratar aquela voz apenas como mais uma chamada.

Ao manter o desfecho fora desta crítica, resta ao leitor a experiência central proposta por Kaouther Ben Hania. Uma criança pede ajuda, adultos escutam e uma cadeia de restrições impede que o socorro siga no ritmo necessário. “A Voz de Hind Rajab” registra cada tentativa com respeito e firmeza. Enquanto a ligação permanece ativa, os voluntários fazem o possível para que Hind saiba que alguém ainda está ouvindo.