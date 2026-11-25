No verão de 1964, três ativistas dos direitos civis desaparecem num condado do Mississipi enquanto ajudam moradores negros a se registrar para votar. O FBI envia Alan Ward (Willem Dafoe) e Rupert Anderson (Gene Hackman) para descobrir o que aconteceu. Ward espera contar com a polícia local. Anderson, que já foi xerife no estado, sabe que os homens da delegacia têm motivos para dificultar a busca. Em “Mississipi em Chamas”, Alan Parker põe os dois agentes diante de um problema que nenhum distintivo resolve sozinho. Para falar com eles, os moradores precisam arriscar a própria segurança.

Ward é o mais jovem dos dois e tem a patente mais alta. Quer ouvir testemunhas, reconstituir os passos dos ativistas e descobrir quem os viu pela última vez. Anderson presta atenção em quem pode estar observando essas conversas. Para ele, uma entrevista que termina sem incidentes pode render problemas horas depois, quando os agentes já tiverem ido embora. Dafoe dá a Ward a impaciência de quem chegou para trabalhar e mal consegue passar da primeira pergunta. Hackman, por sua vez, deixa Anderson à vontade entre homens que ele tem razões para temer. É dessa cordialidade que vêm alguns dos momentos mais incômodos do filme.

Um carro no pântano

A busca muda quando o FBI acha o carro queimado dos ativistas num pântano. Os agentes enfim têm um vestígio material, mas ainda dependem de gente disposta a falar. Na delegacia, o xerife Ray Stuckey (Gailard Sartain) e seu subordinado Clinton Pell (Brad Dourif) têm ligações com a Ku Klux Klan. Nas ruas, os moradores sabem que esses policiais continuarão no condado depois que os federais partirem. A cautela que irrita Ward é a mesma que permite a muita gente chegar em casa em segurança.

Hackman faz Anderson reconhecer os hábitos dos policiais da região sem precisar dizer de onde vem tanta familiaridade. O ex-xerife sabe conversar com Stuckey e circular por lugares em que Ward é recebido com desconfiança. Parker tira proveito dessa diferença sem transformar o chefe da investigação em ingênuo. Ward insiste em registrar o que aconteceu porque sabe que, sem depoimentos e provas, a suspeita vale pouco diante de um juiz. O problema é convencer alguém a dar esse primeiro passo.

O tribunal devolve os réus à rua

O filho de um pastor ajuda o FBI a levar à Justiça um caso de incêndio criminoso ligado à Klan. Três homens são condenados, mas o juiz suspende a pena e culpa a presença dos agentes federais pela violência. Os réus saem em liberdade. Para quem acompanhou a audiência, fica fácil imaginar o que pode acontecer com a próxima pessoa que aceitar testemunhar.

Parker dá a essa passagem o peso que ela merece. Até ali, Ward podia pedir aos moradores que confiassem na Justiça. Depois da sentença, precisa voltar a procurar as mesmas pessoas, agora com menos a oferecer em troca da confiança delas. É também onde aparece uma limitação de “Mississipi em Chamas”. A câmera passa tanto tempo com os agentes que os moradores negros, justamente os mais expostos à violência, têm menos espaço para falar sobre o que vivem. O filme registra o risco que eles correm com mais atenção do que dedica às escolhas que fazem para seguir vivendo ali.

A conversa com a senhora Pell

Anderson se aproxima da senhora Pell (Frances McDormand), mulher de Clinton, para saber o que ela conhece da rotina dos homens da delegacia. Ele pode se despedir e seguir para outra entrevista. Ela ainda precisa voltar para casa e conviver com o marido. McDormand deixa essa diferença aparecer no tempo que a personagem leva para responder e na atenção com que escuta cada pergunta. Nas cenas entre os dois, até a desenvoltura de Hackman tem hora para acabar. Anderson precisa esperar que ela decida se quer continuar falando.

É nessas conversas que “Mississipi em Chamas” observa melhor o preço de uma investigação para quem mora no lugar investigado. Ward pode pressionar um policial e voltar ao escritório. Anderson pode recorrer à experiência de ex-xerife para conseguir outra conversa. A senhora Pell tem de decidir o que pode contar antes de voltar para a mesma casa que divide com um dos homens que o FBI veio investigar.