Bula Streaming Apple TV Store e Amazon Video · aluguel O Filho de Saul (2015)

Em outubro de 1944, Saul integra um grupo de prisioneiros judeus forçados pelos nazistas a trabalhar na estrutura de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Ao encontrar o corpo de um menino que considera seu filho, procura um rabino que possa realizar um rito funerário. Seu objetivo precisa avançar dentro de um lugar organizado para impedir qualquer gesto de cuidado e reconhecimento individual.

A câmera permanece próxima do protagonista. O campo de visão limitado dificulta a orientação, enquanto os sons revelam a existência de um horror que ultrapassa o enquadramento. Nemes constrói a experiência a partir dessa proximidade, fazendo com que cada deslocamento de Saul tenha um peso físico.

O rosto de Géza Röhrig não oferece acesso imediato a tudo o que o personagem pensa. Essa reserva importa: o espectador acompanha uma tarefa sem receber a promessa de compreender por inteiro a pessoa que a executa. A persistência do gesto se torna o centro da narrativa.

A busca por um enterro introduz uma exigência de dignidade num ambiente de desumanização. Ao se concentrar em uma pessoa, o filme evidencia a violência de uma estrutura que procura apagar nomes, vínculos e histórias. O conflito moral nasce da dificuldade de sustentar essa tarefa diante das necessidades urgentes dos demais prisioneiros.

O longa recebeu o Oscar de filme estrangeiro na cerimônia de 2016, categoria hoje chamada de filme internacional. Também venceu o Grande Prêmio do Festival de Cannes de 2015. As distinções ajudam a situar a trajetória de estreia de Nemes, mas a experiência da sessão depende sobretudo de sua escolha de ponto de vista: permanecer junto de Saul, mesmo quando compreender e enxergar se tornam difíceis.