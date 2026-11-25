Bula Streaming Apple TV Store e Amazon Video · aluguel As Faces de Toni Erdmann (2016)

Winfried decide visitar a filha Ines, uma consultora que trabalha em Bucareste. Ele gosta de brincadeiras inconvenientes; ela precisa administrar reuniões, clientes e expectativas profissionais. A aproximação não sai como esperado. Então o pai inventa Toni Erdmann, um personagem de peruca e dentes falsos que começa a circular pelo ambiente de trabalho da filha.

A graça depende do tempo que uma situação leva para se tornar insuportável. Maren Ade deixa que os personagens tentem manter a compostura, procurem uma resposta aceitável e percebam que ela talvez não exista. O espectador se vê dividido entre o prazer da surpresa e o desejo de livrar Ines daquele constrangimento.

A visita também expõe o trabalho de representar competência. Ines precisa controlar o corpo, a voz e a reação diante de interlocutores que avaliam cada movimento. O pai introduz uma imprevisibilidade que ameaça essa disciplina. Sua presença tanto pode ser um gesto de afeto quanto uma invasão, e o filme preserva essa ambivalência.

Sandra Hüller sustenta a tensão de alguém que aprendeu a funcionar sob cobrança. Peter Simonischek dá ao pai uma combinação de desajeitamento, insistência e carência. O encontro entre os dois permite que o humor alcance o que há de difícil numa relação familiar: reconhecer o afeto sem deixar de perceber o incômodo.

Na edição de 2016 dos Prêmios do Cinema Europeu, a produção venceu em filme, direção, roteiro, atriz para Hüller e ator para Simonischek. As cinco vitórias ajudam a dimensionar a recepção de uma comédia que reserva espaço para hesitações e silêncios. O vínculo entre pai e filha vai sendo exposto no atrito entre suas maneiras de estar no mundo.