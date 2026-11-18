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Na Silésia dos anos 1970, Jolanta Wadowska-Król percebe que os problemas de saúde das crianças atendidas por ela podem ter uma origem comum. A proximidade de uma fundição deixa de ser apenas parte da paisagem e passa a orientar sua investigação. Convencer famílias, obter exames e proteger os pacientes tornam-se tarefas inseparáveis de um confronto com autoridades interessadas em preservar a aparência de normalidade.

A produção parte da atuação real de Wadowska-Król na região de Szopienice, mas organiza os acontecimentos como drama de ficção. Maciej Pieprzyca dirige os seis episódios, escritos por Jakub Korolczuk. A escolha de acompanhar a médica aproxima um problema industrial de suas consequências domésticas: a doença entra nas casas antes de ser reconhecida pelas instituições.

Kulig recebeu o prêmio de atriz europeia no European Film Awards de 2018 por “Guerra Fria”. O reconhecimento pertence àquele filme e à sua interpretação, não a esta minissérie. Aqui, ela divide o elenco com Agata Kulesza e Kinga Preis, numa narrativa em que o trabalho de cuidado depende também de alianças e da coragem de contrariar interesses poderosos.

O percentual do Rotten Tomatoes foi consultado em 18 de novembro de 2026. As seis críticas contabilizadas eram favoráveis, o que produz os 100% de aprovação. É uma amostra pequena e não equivale a uma nota média máxima nem à opinião de todo o público. Entre os veículos reunidos pelo agregador estão “RogerEbert.com” e “Decider”.

A força da premissa está no descompasso entre o que pode ser observado e o que se aceita admitir. Uma criança doente exige uma resposta imediata; uma estrutura política pode preferir adiar perguntas, discutir responsabilidades ou desacreditar quem as formula. A minissérie oferece um caminho para pensar esse conflito a partir de uma profissional que precisa continuar atendendo enquanto enfrenta a resistência.