Bula Streaming Reserva Imovision · assinatura A Fita Branca (2009)

Uma comunidade rural vive sob a autoridade do pastor, do barão e das figuras que controlam seu cotidiano. Quando acidentes e agressões começam a se acumular, o professor local tenta compreender o que está acontecendo. As suspeitas atravessam casas, famílias e relações de trabalho, enquanto os habitantes procuram preservar uma aparência de ordem.

Haneke faz o mistério crescer a partir de comportamentos que a comunidade aprendeu a aceitar. A humilhação pode ser apresentada como educação; a obediência, como uma prova de virtude. O desconforto vem da naturalidade com que certos adultos exercem o poder e da dificuldade de distinguir proteção e domínio em suas palavras.

O preto e branco de Christian Berger dá nitidez aos ambientes e aos rostos. Essa clareza visual torna ainda mais inquietante a dificuldade de compreender as intenções. Casas e salas de aula parecem organizadas, mas a disposição das pessoas dentro delas revela hierarquias. Basta observar quem pode falar e quem precisa esperar em silêncio.

As crianças ocupam um lugar central nesse mundo. Elas escutam as lições dos adultos e convivem com punições cujo sentido lhes é imposto. O filme permite pensar sobre o que uma sociedade transmite às gerações seguintes, sem converter cada personagem numa explicação antecipada de um acontecimento histórico.

A Palma de Ouro concedida pelo Festival de Cannes em 2009 é o reconhecimento mais conhecido da obra. Seu interesse, porém, se renova a cada cena em que a vida pública e a intimidade se encontram. A pergunta sobre os responsáveis pelas agressões se torna inseparável de outra: que relações permitiram que a violência se tornasse uma linguagem compartilhada?