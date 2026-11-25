Bula Streaming MUBI · assinatura Close (2022)

Léo e Rémi têm 13 anos e compartilham uma proximidade que parece dispensar explicações. Brincam, conversam e passam muito tempo juntos. A entrada num novo ambiente escolar faz com que os gestos habituais se tornem assunto para os colegas. Diante desse olhar, Léo começa a medir a própria conduta, e a amizade passa a carregar uma tensão que nenhum dos dois sabe nomear.

O filme observa a rapidez com que uma relação íntima pode ser reorganizada por uma pergunta. Não é preciso uma ordem explícita para que alguém passe a controlar a própria maneira de tocar, falar ou se aproximar. A vontade de pertencer ao grupo altera o sentido de gestos que antes pareciam espontâneos.

Eden Dambrine e Gustav De Waele dão à amizade uma dimensão física: correr, encostar, dividir o espaço. Por isso, pequenas distâncias adquirem tanto peso. Dhont acompanha o esforço de Léo para encontrar uma posição diante dos outros e deixa que seu desconforto apareça antes de qualquer explicação verbal.

A presença dos adultos amplia a perspectiva. As mães, interpretadas por Émilie Dequenne e Léa Drucker, participam de um universo afetivo que também precisa lidar com aquilo que os filhos não conseguem dizer. O filme encontra força no intervalo entre perceber uma mudança e compreender o que ela significa.

O Grande Prêmio de Cannes de 2022 foi compartilhado com a produção de Claire Denis. Em “Close”, a distinção recaiu sobre uma história de amizade cuja delicadeza exige atenção ao que parece pequeno. A encenação transforma um movimento de afastamento numa experiência emocional que alcança todos ao redor.