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Kolia mora com a mulher e o filho numa cidade do norte da Rússia, perto do mar de Barents. Sua oficina fica junto à casa, num terreno desejado pelo prefeito. Diante da ameaça de perder o lugar onde construiu a vida, ele pede ajuda a Dmitri, amigo e advogado que vem de Moscou. A tentativa de enfrentar a autoridade local acaba expondo fragilidades que ultrapassam o processo judicial.

A paisagem tem uma presença decisiva. O mar, as pedras e as construções fazem a propriedade parecer inseparável da memória de quem vive ali. A disputa ganha uma dimensão concreta: o que está em jogo inclui trabalho, intimidade e a possibilidade de continuar pertencendo a um lugar. Um documento de desapropriação não consegue traduzir tudo isso.

Zvyagintsev acompanha o poder nas suas manifestações mais corriqueiras. Ele aparece na maneira de falar, no acesso às instituições e na certeza com que uma pessoa ocupa o espaço da outra. O sentimento de desproteção cresce quando as saídas formais parecem devolver o cidadão às mesmas relações que originaram o conflito.

Os personagens também carregam contradições. Kolia não precisa ser exemplar para que sua vulnerabilidade importe, e as relações familiares conservam tensões próprias. Essa complexidade impede que a história se reduza a um confronto confortável entre figuras abstratas. A ameaça política convive com ressentimentos, afetos e decisões que ninguém controla inteiramente.

O roteiro de Zvyagintsev e Oleg Negin recebeu o prêmio do Festival de Cannes de 2014. Seu alcance está na articulação entre a disputa pela casa e as fraturas da vida doméstica. O espectador acompanha como uma pressão externa se espalha pelas conversas, pelas alianças e pela confiança que deveria sustentar uma família.