Bula Streaming HBO Max Diário de uma Paixão (2004)

Noah e Allie se aproximam ainda jovens, durante um verão. Ele vem de um ambiente mais modesto; ela pertence a uma família que tem expectativas definidas para seu futuro. A intensidade do encontro esbarra na resistência dos pais da moça e na dificuldade de sustentar uma escolha quando outras pessoas pretendem fazê-la por ela.

A narrativa alterna esse passado com a leitura de uma história por um homem idoso para uma mulher numa instituição de cuidados. James Garner e Gena Rowlands dão a essas cenas um ritmo diferente daquele vivido pelos jovens. A alternância faz a paixão ser observada também a partir da passagem do tempo e da fragilidade da memória.

Em seu relato sobre a origem do livro, Sparks descreve a atenção e o cuidado que percebeu entre os avós de sua então mulher. Essa experiência forneceu inspiração ao romance literário; não significa que cada episódio de Noah e Allie reproduza a biografia do casal. A história do filme pertence à ficção e desenvolve seus próprios conflitos.

Gosling e McAdams sustentam uma relação feita de atração, discussões e dificuldade de abrir mão do outro. Cassavetes abraça o melodrama, dando espaço a declarações e situações de grande intensidade emocional. Para quem entra nessa proposta, o interesse está em acompanhar como a lembrança de um encontro continua a influenciar decisões muito depois de seu começo.