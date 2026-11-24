Richard Linklater ganhou o Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim de 1995 por “Antes do Amanhecer”. O romance com Ethan Hawke e Julie Delpy, disponível na HBO Max, constrói uma aproximação inteira a partir de conversas, caminhadas e da consciência de que o tempo juntos será curto.
Antes do Amanhecer (1995)
Jesse, um americano, e Céline, uma francesa, se conhecem durante uma viagem de trem pela Europa. Ele a convida a descer em Viena e passar algumas horas na cidade antes de seu voo. A decisão improvisada dá aos dois um território provisório, longe das pessoas que os conhecem e das expectativas que costumam organizar seus dias.
As conversas passam por família, amor, morte, lembranças e pequenas implicâncias. Nem tudo o que dizem é definitivo: em vários momentos, os personagens parecem experimentar ideias diante de alguém cuja opinião acaba de se tornar importante. A atração aparece tanto nas respostas quanto na atenção dedicada ao que o outro conta.
Hawke e Delpy dão naturalidade a esse movimento de exposição e recuo. Jesse pode transformar uma insegurança em provocação; Céline responde, discorda ou devolve a pergunta. A direção acompanha os dois por espaços da cidade e permite que os encontros pelo caminho alterem o ritmo, sem exigir uma nova reviravolta a cada cena.
O prêmio recebido por Linklater em Berlim reconheceu a direção deste primeiro encontro cinematográfico de Jesse e Céline. A aparente simplicidade exige precisão: a caminhada precisa continuar interessante, os diálogos precisam sugerir pessoas e a aproximação precisa acontecer diante do espectador. O resultado dá valor dramático a um intervalo que, para o resto da cidade, seria apenas mais uma noite.
Por que assistirPela química entre Ethan Hawke e Julie Delpy e pela maneira como uma conversa comum se transforma em intimidade. É um romance particularmente indicado a quem gosta de acompanhar personagens pensando, discordando e descobrindo afinidades.Leia a crítica completa