Bula Streaming HBO Max Antes do Amanhecer (1995)

Jesse, um americano, e Céline, uma francesa, se conhecem durante uma viagem de trem pela Europa. Ele a convida a descer em Viena e passar algumas horas na cidade antes de seu voo. A decisão improvisada dá aos dois um território provisório, longe das pessoas que os conhecem e das expectativas que costumam organizar seus dias.

As conversas passam por família, amor, morte, lembranças e pequenas implicâncias. Nem tudo o que dizem é definitivo: em vários momentos, os personagens parecem experimentar ideias diante de alguém cuja opinião acaba de se tornar importante. A atração aparece tanto nas respostas quanto na atenção dedicada ao que o outro conta.

Hawke e Delpy dão naturalidade a esse movimento de exposição e recuo. Jesse pode transformar uma insegurança em provocação; Céline responde, discorda ou devolve a pergunta. A direção acompanha os dois por espaços da cidade e permite que os encontros pelo caminho alterem o ritmo, sem exigir uma nova reviravolta a cada cena.

O prêmio recebido por Linklater em Berlim reconheceu a direção deste primeiro encontro cinematográfico de Jesse e Céline. A aparente simplicidade exige precisão: a caminhada precisa continuar interessante, os diálogos precisam sugerir pessoas e a aproximação precisa acontecer diante do espectador. O resultado dá valor dramático a um intervalo que, para o resto da cidade, seria apenas mais uma noite.