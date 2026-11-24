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Nos anos 1950, Eilis deixa a Irlanda para viver em Nova York. A viagem promete oportunidades, mas o começo cobra seu preço em solidão, estranhamento e saudade da família. Entre o emprego e a convivência numa pensão, ela aprende hábitos novos enquanto tenta reconhecer a própria vida longe do lugar onde cresceu.

O encontro com Tony, interpretado por Emory Cohen, participa dessa adaptação. O romance oferece a Eilis uma experiência de acolhimento, mas não resolve sozinho a distância da Irlanda. Quando o passado volta a exigir sua presença, a possibilidade de pertencer a dois lugares torna mais difícil decidir em qual deles deseja permanecer.

Ronan faz a transformação da personagem aparecer aos poucos. A jovem que inicialmente observa os outros em busca de orientação passa a ocupar os espaços com mais segurança. Isso dá peso ao dilema amoroso: a escolha envolve também o futuro profissional, a família e a diferença entre uma lembrança querida e uma vida possível.

Nick Hornby adaptou o romance de Colm Tóibín, e seu trabalho recebeu uma das três indicações do filme ao Oscar. O roteiro permite que os coadjuvantes deem humor e densidade à rotina da protagonista. Crowley mantém o foco no amadurecimento de Eilis, fazendo do deslocamento entre países uma experiência concreta de afeto, hesitação e responsabilidade.