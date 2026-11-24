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Aos 21 anos, Tim descobre pelo pai que pode voltar a momentos do próprio passado. O primeiro impulso é usar a habilidade para corrigir constrangimentos e melhorar suas chances no amor. Quando conhece Mary, a possibilidade de repetir uma conversa parece uma vantagem extraordinária, até que cada tentativa começa a interferir em outras experiências.

Curtis usa a viagem temporal como instrumento da comédia romântica, sem dedicar o filme à construção de uma máquina ou à explicação científica do fenômeno. O interesse está no rapaz que procura a frase certa e acredita que pode eliminar qualquer erro. Gleeson torna essa insegurança reconhecível mesmo quando a situação pertence à fantasia.

Rachel McAdams dá a Mary uma presença calorosa que ajuda a relação a ganhar vida para além do mecanismo das repetições. Ao redor do casal, a família de Tim amplia o alcance do filme. Bill Nighy, no papel do pai, oferece humor e uma intimidade tranquila que tornam as conversas entre os dois tão relevantes quanto os encontros amorosos.

A ligação com “Um Lugar Chamado Notting Hill” está no trabalho de Curtis como roteirista das duas obras. Aqui, a familiaridade com encontros desajeitados e personagens afetuosos convive com um interesse crescente pela passagem dos dias. O desejo de aperfeiçoar cada experiência acaba abrindo outra pergunta: quanto da vida deixa de ser percebido enquanto se tenta corrigi-la?