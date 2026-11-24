Bula Streaming HBO Max As Pontes de Madison (1995)

Francesca vive numa propriedade rural de Iowa com o marido e os filhos. Durante uma viagem da família, ela recebe a visita de Robert Kincaid, fotógrafo que procura as pontes cobertas da região para um trabalho. O pedido de informação abre espaço para uma conversa; a conversa, para uma intimidade que nenhum dos dois havia planejado.

A adaptação do romance de Robert James Waller evita tratar a rotina de Francesca como um simples obstáculo ao amor. Existe uma família, uma história construída e uma responsabilidade que não desaparecem quando surge o desejo. O roteiro de Richard LaGravenese deixa essas forças convivendo, sem transformar a escolha da protagonista numa conta fácil de resolver.

Streep trabalha com mudanças discretas de postura, olhares e hesitações. Eastwood dá ao fotógrafo uma disposição para escutar que modifica sua presença habitual de homem impenetrável. As cenas domésticas ganham importância porque registram o momento em que duas pessoas começam a se perceber de outra maneira, ainda antes de dizerem o que sentem.

A indicação de Streep veio na cerimônia do Oscar de 1996. A atuação sustenta um filme que encontra tensão num gesto interrompido, numa aproximação e no tempo que se esgota. Quem espera uma sucessão de acontecimentos encontrará um drama mais concentrado: o interesse está no que esse breve encontro permite descobrir e no custo de levá-lo adiante.