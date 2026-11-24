Bula Streaming Netflix Silverado (1985)

Emmett encontra Paden abandonado no deserto depois de um assalto e lhe oferece ajuda. O encontro abre uma sucessão de alianças em que ninguém permanece por muito tempo a salvo de problemas. Jake, irmão de Emmett, precisa sair da cadeia; Mal enfrenta o racismo e tenta voltar para a família. Cada um tem seus próprios motivos para seguir viagem, mas as rotas acabam aproximando os quatro.

Na cidade que dá nome ao filme, a promessa de recomeço esbarra no poder de Cobb, um xerife que mantém relações convenientes com os homens mais influentes da região. Para Paden, que conhece o passado dele, a situação é especialmente delicada. A possibilidade de conquistar alguma estabilidade exige decidir até onde é aceitável conviver com uma autoridade que transforma a lei em proteção para seus aliados.

Kasdan distribui a aventura entre temperamentos muito diferentes. Kevin Kline oferece uma serenidade irônica; Scott Glenn concentra a atenção e a firmeza do grupo. Danny Glover traz o peso de quem precisa enfrentar hostilidade antes mesmo de sacar uma arma, enquanto Kevin Costner investe na energia impaciente de Jake. O contraste produz humor e movimento, sem fazer os personagens parecerem versões intercambiáveis do mesmo herói.

Escrito pelo diretor com Mark Kasdan, o filme recupera situações reconhecíveis do gênero e encontra prazer na maneira de encadeá-las. Uma conversa no saloon pode preparar uma mudança de lealdade; uma aparição à distância reorganiza a expectativa de um confronto. Brian Dennehy faz da simpatia de Cobb um sinal de perigo, e Linda Hunt acrescenta presença à dona do saloon. A combinação mantém a cidade viva enquanto as escolhas pessoais se transformam em uma disputa coletiva.