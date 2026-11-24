Bula Streaming Netflix Relatos do Mundo (2020)

Em 1870, o capitão Jefferson Kyle Kidd percorre pequenas cidades para apresentar notícias a quem pode pagar alguns centavos por uma noite de histórias. A Guerra Civil terminou, mas deixou ressentimentos e um território pouco acolhedor. Ao encontrar Johanna, uma menina criada entre os kiowas que deve ser entregue a parentes de sua família de origem, ele assume uma responsabilidade para a qual suas habilidades de contador de histórias parecem insuficientes.

Os dois não falam a mesma língua e tampouco concordam sobre o destino da viagem. Para ela, ser levada até os parentes significa outro afastamento do mundo que conhece. Para ele, atravessar estradas inseguras com uma criança exige abandonar a distância confortável de quem apenas narra acontecimentos. A convivência se constrói entre obstáculos, gestos e tentativas de reconhecer o que o outro precisa.

Greengrass, que adapta o romance de Paulette Jiles com Luke Davies, encontra tensão tanto nos encontros perigosos quanto na dificuldade de comunicação. O trabalho de Hanks combina a segurança de uma voz acostumada ao público com o cansaço de alguém que também carrega perdas. Helena Zengel dá à menina uma resistência física e emocional que impede a relação de virar uma lição pronta de bondade.

As leituras públicas oferecem uma segunda linha de interesse: diante de ouvintes divididos por preconceitos e interesses, escolher o que contar também é uma tomada de posição. O filme alterna esse ambiente de disputa com a escala aberta da paisagem e a proximidade crescente dos viajantes. Sua força está em permitir que o cuidado apareça como aprendizado, feito de atenção e tempo, dentro de uma aventura que conserva os perigos concretos da estrada.