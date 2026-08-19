Kevin Costner, Danny Glover, Kevin Kline e outros: elenco de peso em faroeste indicado a 2 Oscars, na Netflix

Em 1985, quatro homens cruzam o Velho Oeste rumo a Silverado, onde famílias vivem sob o domínio de um xerife corrupto. Dirigido por Lawrence Kasdan, “Silverado” recupera o faroeste clássico com cavalos, fugas, tiroteios e saloons, mas sustenta a aventura em personagens carismáticos. Scott Glenn, Kevin Kline, Danny Glover e Kevin Costner interpretam homens reunidos por uma sucessão de injustiças. Cada um carrega seus próprios problemas. Quando chegam à cidade que dá nome ao filme, eles descobrem que a lei está a serviço de fazendeiros poderosos.

Emmett (Scott Glenn) descansa numa cabana isolada quando três desconhecidos o atacam. O cowboy mata os invasores, recupera um dos cavalos e percebe uma marca no animal. Ele quer descobrir quem enviou aqueles homens, mas tem outro compromisso. Precisa chegar a Turley, onde espera encontrar o irmão Jake (Kevin Costner). Depois, os dois pretendem visitar a irmã em Silverado e seguir para a Califórnia.

Durante a viagem, Emmett acha Paden (Kevin Kline) desacordado no deserto. O homem foi roubado por antigos companheiros e abandonado apenas com a roupa de baixo. Emmett oferece água e empresta um cavalo. Paden aceita a ajuda sem fazer cerimônia, embora deixe evidente que pretende recuperar seus pertences.

Num posto de cavalaria, Paden reconhece um dos ladrões. Compra uma arma com dinheiro emprestado e recupera o cavalo. A situação termina em morte porque o criminoso atira primeiro. A sequência apresenta um sujeito contraditório e divertido. Paden afirma gostar de uma vida sem compromissos, mas leva o próprio chapéu tão a sério quanto muita gente leva a honra da família.

A justiça particular de Turley

Emmett e Paden chegam a Turley e entram num saloon. Ali conhecem Mal (Danny Glover), um cowboy negro que passou dez dias sem dormir numa cama. Ele deseja apenas tomar uma bebida e descansar, mas o dono do estabelecimento se recusa a atendê-lo por causa de sua cor.

A provocação cresce até Mal derrubar o proprietário e dois capangas. O xerife John Langston (John Cleese) aparece para investigar a confusão. Emmett e Paden confirmam que Mal foi provocado e apenas se defendeu. Langston aceita o relato, mas manda o cowboy deixar Turley. Sua justiça tem uma lógica bastante conveniente. O agressor permanece com o saloon, enquanto a vítima precisa sair da cidade.

Antes de liberar Emmett e Paden, Langston pergunta se os dois chegaram para acompanhar o enforcamento marcado para o dia seguinte. O condenado é Jake, irmão de Emmett. Ele matou um homem em legítima defesa, porém a autoridade local decidiu levá-lo à forca.

Emmett finge aceitar a sentença porque não pode revelar seus planos diante do xerife. Quando deixa a cadeia, conta a Paden que pretende libertar Jake. Paden prefere não participar e anuncia que os caminhos dos dois terminam ali. Sua despedida dura pouco. Dentro do saloon, ele reconhece outro homem envolvido no roubo de seus objetos. O sujeito tenta matá-lo e acaba morto. Paden é preso e colocado na mesma cela de Jake.

A fuga reúne os quatro homens

Com o irmão e Paden atrás das grades, Emmett precisa agir antes do enforcamento. Ele incendeia a forca para desviar a atenção dos guardas. Enquanto a cidade tenta controlar o fogo, Jake e Paden enganam um auxiliar do xerife e deixam a cadeia.

Emmett espera do lado de fora com cavalos. Os três fogem sob tiros, mas Langston organiza uma patrulha e inicia a perseguição. Mal reaparece numa elevação e dispara perto dos homens do xerife. A pontaria é suficiente para interromper a caçada. O auxílio recebido no saloon ganha uma retribuição valiosa, e os quatro seguem juntos rumo a Silverado.

No caminho, eles cruzam uma caravana de colonos que transporta dinheiro para começar uma nova vida. O grupo é assaltado, e os viajantes decidem ajudar na recuperação da quantia. Essa passagem reforça a diferença entre os quatro protagonistas e os homens que usam armas para tomar terras e recursos. Emmett age com responsabilidade. Jake se diverte demais em situações perigosas. Mal mantém a disciplina. Paden reclama de compromissos, embora permaneça presente toda vez que alguém precisa dele.

Kasdan oferece espaço para cada integrante sem deixar a aventura perder ritmo. A ação nasce das escolhas dos personagens e mantém o enredo compreensível mesmo quando várias histórias familiares começam a se cruzar. Kevin Kline trabalha a ironia de Paden com elegância. Scott Glenn dá seriedade a Emmett, enquanto Danny Glover entrega firmeza a Mal. Kevin Costner faz de Jake um pistoleiro inquieto, sorridente e quase incapaz de perceber quando seria prudente ficar calado.

Silverado sob o poder de Cobb

A chegada a Silverado transforma a viagem numa disputa maior. Emmett reencontra a irmã Kate (Patricia Gaul), o cunhado J. T. (Sheb Wooley) e o sobrinho Augie (Thomas Wilson Brown). A família ainda sofre as consequências de uma antiga briga por terras. Ethan McKendrick (Ray Baker), filho de um fazendeiro morto por Emmett, controla propriedades e mantém homens armados ao seu redor.

Mal procura o pai, Ezra (Joe Seneca), e descobre que a fazenda da família foi atacada. Sua irmã Rae (Lynn Whitfield) também vive numa situação delicada ao lado do jogador Slick Stanhope (Jeff Goldblum). O desejo de recuperar a terra aproxima Mal do problema enfrentado por Emmett. Os dois percebem que as ameaças vistas durante a viagem possuem ligações com o domínio exercido sobre Silverado.

Paden, por sua vez, reencontra Cobb (Brian Dennehy), antigo parceiro de crimes que agora ocupa o cargo de xerife. Cobb possui o saloon, emprega pistoleiros e protege os interesses de McKendrick. Ele oferece trabalho, dinheiro e estabilidade ao velho amigo. Paden fica tentado, pois passou boa parte da vida sem casa e sem compromisso com lugar algum.

A gerente do saloon, Stella (Linda Hunt), ajuda Paden a perceber o preço dessa segurança. Cobb deseja sua lealdade e não tolera interferências nos negócios da cidade. Brian Dennehy interpreta o xerife com simpatia suficiente para tornar o perigo mais incômodo. Ele sorri, oferece oportunidades e fala com intimidade, mas seus homens mantêm moradores sob ameaça.

Um faroeste cheio de vida

“Silverado” abraça os códigos tradicionais do gênero sem esconder o prazer dessa escolha. Há fugas da cadeia, cavalgadas, duelos, carroças, fazendas disputadas e homens que resolvem divergências com revólveres. Lawrence Kasdan organiza esses elementos em torno da amizade construída entre quatro desconhecidos que poderiam ter seguido caminhos separados.

O filme também reconhece as diferenças entre eles. Mal enfrenta um racismo que transforma até o pedido por uma bebida em motivo para violência. Emmett tenta proteger a família de uma vingança antiga. Jake possui coragem de sobra e prudência em quantidade bem menor. Paden precisa decidir quanto vale a segurança oferecida por um homem corrupto.

Mesmo com mais de duas horas, “Silverado” mantém leveza e movimento. O elenco transforma uma história conhecida em uma aventura calorosa, divertida e fácil de acompanhar. Os quatro protagonistas chegam à cidade por razões pessoais, mas descobrem que preservar suas famílias e sua liberdade exige enfrentar quem tomou conta da lei. A partir desse ponto, cada cavalo, arma e amizade passa a decidir quem poderá permanecer em Silverado.