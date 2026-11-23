Bula Streaming Netflix Os Indomáveis (2007)

Dan Evans está perto de perder a fazenda quando aceita participar da escolta de Ben Wade, um criminoso conhecido por liderar assaltos violentos. O pagamento pode aliviar suas dívidas. Para recebê-lo, porém, Dan terá de ajudar a entregar o prisioneiro ao trem que segue para Yuma. Os homens do bando permanecem à solta e não pretendem permitir que o chefe embarque.

Wade percebe a fragilidade do acordo e começa a testar quem o vigia. Seu comportamento alterna cordialidade, ameaças e uma curiosidade desconcertante pelo fazendeiro. Christian Bale faz Dan carregar o desgaste de alguém que precisa justificar as próprias escolhas diante da família. Russell Crowe oferece ao assaltante uma segurança que perturba a escolta: mesmo sob custódia, ele parece capaz de conduzir uma conversa para onde deseja.

A presença do filho de Dan, interpretado por Logan Lerman, acrescenta outra pressão à jornada. A missão envolve dinheiro, mas também a imagem de um pai aos olhos do rapaz. James Mangold usa essa relação para tornar mais difícil cada oportunidade de recuo. Ao mesmo tempo, Ben Foster dá ao perseguidor Charlie Prince uma energia impaciente, que faz a ameaça do bando permanecer próxima mesmo quando os protagonistas estão conversando.

Os deslocamentos e as paradas organizam uma ação que ganha urgência à medida que o horário do trem se aproxima. O filme alterna confrontos físicos com tentativas de persuasão, aproximando dois homens que ocupam posições muito diferentes. A força da dupla está nessa convivência forçada: Dan precisa cumprir uma tarefa, enquanto Wade procura descobrir o que poderia fazê-lo desistir. A aventura mantém o objetivo sempre claro e encontra novas dificuldades para alcançá-lo.