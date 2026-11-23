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Mattie Ross chega a Fort Smith disposta a resolver assuntos que os adultos prefeririam decidir por ela. O pai foi assassinado por Tom Chaney, e a jovem procura alguém capaz de encontrá-lo. Sua escolha recai sobre Rooster Cogburn, um agente federal de métodos brutais e hábitos pouco confiáveis. Ao contratá-lo, Mattie estabelece uma condição que incomoda o homem: ela também participará da viagem.

O caminho cruza o de LaBoeuf, um Texas Ranger que persegue o mesmo fugitivo por outro crime. Os três não concordam sobre a missão, nem sobre quem deve conduzi-la. Mattie responde às tentativas de afastá-la com argumentos precisos e uma determinação difícil de dobrar. A convivência transforma a busca numa disputa contínua de autoridade, atravessada pelos riscos de um território onde pedir ajuda nem sempre é uma opção.

Hailee Steinfeld dá à protagonista uma firmeza que organiza o filme. Sua fala direta encontra resistência na voz arrastada de Jeff Bridges e na vaidade do personagem de Matt Damon. Os irmãos Coen exploram o humor dessas diferenças sem tornar inofensivo o mundo que os cerca. O espectador pode rir de uma discussão e, pouco depois, perceber que a mesma teimosia expõe o grupo a um perigo concreto.

A adaptação do romance de Charles Portis mantém a experiência da menina no centro da aventura. A fotografia de Roger Deakins dá dimensão à travessia, enquanto as conversas revelam quanto cada adulto precisa sustentar sua reputação. Mattie sabe o que deseja, mas ainda precisa descobrir o custo de levar sua decisão adiante. É nessa distância entre a certeza de uma intenção e a imprevisibilidade do caminho que a história encontra sua tensão.