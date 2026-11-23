Bula Streaming Prime Video Os Irmãos Sisters (2018)

Eli e Charlie Sisters trabalham como assassinos a serviço de um homem conhecido como Comodoro. Em 1851, os irmãos saem do Oregon para perseguir Hermann Kermit Warm, um inventor envolvido na corrida do ouro. John Morris, encarregado de localizar o alvo, segue à frente. A encomenda parece prolongar uma rotina conhecida, mas a viagem reúne homens com ideias muito diferentes sobre dinheiro, trabalho e a possibilidade de viver de outro modo.

John C. Reilly dá a Eli o cansaço de quem gostaria de guardar a arma e experimentar uma existência doméstica. Joaquin Phoenix faz de Charlie uma companhia impetuosa, agarrada à profissão e à reputação dos irmãos. A intimidade permite que discutam por motivos pequenos e se firam com precisão. Há humor no desconforto da estrada, nos hábitos de cada um e na dificuldade de imaginar uma mudança sem abandonar o outro.

Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed formam a segunda dupla da narrativa, ampliando o conflito para além da relação familiar. A curiosidade e a conversa passam a disputar espaço com a lógica da perseguição. Audiard alterna esses encontros com explosões de violência, conservando a imprevisibilidade de um território em que uma promessa de enriquecimento pode alterar qualquer acordo.

Segundo o palmarès oficial da Bienal de Veneza, Audiard recebeu o Leão de Prata de melhor direção na edição de 2018 por este trabalho. A distinção ajuda a situar uma realização que dá atenção tanto à ação quanto à convivência. Adaptado do romance de Patrick deWitt, o faroeste encontra seu centro na pergunta que incomoda Eli: como deixar uma vida violenta quando ela também sustenta o vínculo com a família?