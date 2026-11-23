Bula Streaming HBO Max Appaloosa — Uma Cidade sem Lei (2008)

Virgil Cole e Everett Hitch chegam a uma cidade que perdeu a capacidade de enfrentar Randall Bragg. Depois do assassinato do xerife, os moradores entregam aos dois homens a tarefa de restabelecer a ordem. Eles conhecem o trabalho: observar as ruas, impor regras e estar prontos para atirar. O acordo entre os parceiros parece tão antigo que uma pausa ou um olhar bastam para completar uma conversa.

A chegada de Allison French altera essa rotina. A viúva, interpretada por Renée Zellweger, aproxima-se de Cole e desperta nele a vontade de construir uma vida menos provisória. Hitch acompanha o envolvimento sem deixar de prestar atenção ao perigo ao redor. A disputa com Bragg continua, mas a parceria passa a conviver com expectativas que não cabem no contrato firmado com a cidade.

Harris dá ao personagem uma autoridade seca, pontuada por dúvidas que ele prefere disfarçar. Mortensen trabalha numa frequência mais discreta: observa, espera e deixa que a fidelidade apareça em suas decisões. Há humor nas conversas, especialmente quando a confiança dos pistoleiros nas próprias armas contrasta com a dificuldade de entender sentimentos. A intimidade da dupla torna esses intervalos tão interessantes quanto os confrontos.

Adaptado do romance de Robert B. Parker, o filme preserva o prazer das ruas poeirentas, dos saloons e dos encontros em que todos medem a distância até uma arma. Jeremy Irons acrescenta a Bragg a tranquilidade de quem está habituado a mandar. A direção prefere concentrar o perigo em situações delimitadas, sem apressar a convivência que dá peso às escolhas. O resultado é um faroeste de ritmo paciente, sustentado por personagens que precisam negociar os limites da própria lealdade.