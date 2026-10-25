Clint Eastwood, Tarantino e 10 Oscars: os 7 melhores faroestes para assistir no streaming agora

Clint Eastwood, John Wayne e Quentin Tarantino atravessam esta seleção de sete faroestes que fizeram do gênero um território de grandes disputas morais. Juntos, os filmes somam dez Oscars e estão no streaming brasileiro, com opções por assinatura e gratuitas. A ordem é alfabética.

01 Filme

Seleção Paramount+ Bravura Indômita Divulgação / Paramount Pictures Aos 14 anos, Mattie Ross chega a uma cidade de fronteira decidida a encontrar Tom Chaney, o homem que matou seu pai. Como as autoridades pouco fazem para capturá-lo, ela contrata Rooster Cogburn, um agente federal de reputação violenta e hábitos duvidosos. O acordo se complica com a presença de LaBoeuf, um ranger do Texas que persegue o mesmo fugitivo por outro crime. Mattie exige acompanhar os dois, embora ambos tentem afastá-la da expedição. A viagem põe à prova a experiência dos homens e a convicção da menina, que descobre quanto pode custar uma ideia inflexível de justiça. Por que assistir Recebeu dez indicações ao Oscar de 2011, incluindo filme, direção, ator para Jeff Bridges e atriz coadjuvante para Hailee Steinfeld. É a adaptação de 2010 do romance de Charles Portis.

02 Filme

Seleção HBO Max Django Livre Divulgação / Columbia Pictures No sul dos Estados Unidos, antes da Guerra Civil, Django encontra uma possibilidade de liberdade quando o caçador de recompensas King Schultz precisa de sua ajuda para identificar criminosos. A parceria avança, mas o antigo escravizado tem um objetivo próprio: localizar Broomhilda, sua mulher, vendida para outro proprietário. As pistas conduzem os dois à fazenda de Calvin Candie, onde qualquer tentativa de negociação depende de sustentar uma encenação perigosa. Entre a cordialidade calculada dos encontros e a violência que organiza aquele mundo, um gesto fora de lugar pode arruinar o plano. Por que assistir Ganhou dois Oscars em 2013: roteiro original, para Quentin Tarantino, e ator coadjuvante, para Christoph Waltz.

03 Filme

Seleção Looke · NetMovies Matar ou Morrer Divulgação / Stanley Kramer Productions Will Kane está prestes a abandonar o cargo de xerife e começar uma nova vida com Amy, sua mulher, quando recebe a notícia de que Frank Miller chegará no trem do meio-dia. Preso por Kane anos antes, o criminoso retorna para se vingar e já tem comparsas à espera na estação. O xerife decide ficar e procura ajuda entre as pessoas que protegeu. A cada conversa, porém, encontra uma justificativa diferente para deixá-lo sozinho. Enquanto o relógio avança, o risco de enfrentar os pistoleiros se mistura à descoberta de quanto valem a gratidão e a coragem de uma comunidade. Por que assistir Venceu quatro Oscars em 1953: ator, para Gary Cooper, montagem, trilha sonora de filme dramático ou comédia e canção original.

04 Filme

Seleção HBO Max Meu Ódio Será Sua Herança Divulgação / Warner Bros. Em 1913, Pike Bishop lidera um bando de assaltantes que começa a perceber o desaparecimento do mundo em que aprendeu a sobreviver. Depois de uma emboscada, os homens cruzam a fronteira mexicana, perseguidos por Deke Thornton, antigo companheiro obrigado a colaborar com seus caçadores. A proposta de roubar um carregamento de armas para um chefe militar parece oferecer dinheiro suficiente para uma nova partida. O trabalho, porém, envolve os fugitivos em um conflito no qual os acordos têm pouca duração. A lealdade entre eles passa a ser testada pelo interesse de quem paga e pela violência de quem manda. Por que assistir A montagem dos confrontos e o uso da câmera lenta dão forma à visão de Sam Peckinpah sobre a violência: cada disparo deixa consequências sobre os corpos e sobre os vínculos do grupo.

05 Filme

Seleção HBO Max Os Imperdoáveis Divulgação / Warner Bros. Viúvo e com dois filhos para sustentar, William Munny tenta levar uma vida de pequeno fazendeiro longe do passado de assassino. A oferta de uma recompensa pela morte de dois homens que agrediram uma mulher o convence a voltar às armas. Ao lado do antigo parceiro Ned Logan e de um jovem que se apresenta como pistoleiro experiente, ele segue para uma cidade controlada pelo xerife Little Bill. Ali, a autoridade mantém a ordem pela intimidação, enquanto histórias de valentia circulam como mercadoria. Para Munny, aceitar o serviço significa reencontrar uma capacidade de matar que ele gostaria de ter deixado para trás. Por que assistir Ganhou quatro Oscars em 1993: filme, direção para Clint Eastwood, ator coadjuvante para Gene Hackman e montagem.

06 Filme

Seleção HBO Max · Looke Rastros de Ódio Divulgação / C.V. Whitney Pictures Depois da Guerra Civil, Ethan Edwards retorna ao Texas e reencontra a família do irmão. Um ataque à propriedade rompe essa aproximação e leva ao desaparecimento de sua sobrinha Debbie. Ethan parte em busca da menina acompanhado por Martin Pawley, um jovem criado pela família. A perseguição atravessa anos, distâncias e pistas incertas, mas a maior inquietação de Martin nasce da convivência com o próprio companheiro. O racismo e a obsessão de Ethan tornam cada vez menos simples compreender o que ele pretende fazer quando encontrar a sobrinha. A paisagem aberta contrasta com a estreiteza das convicções que conduzem a viagem. Por que assistir John Ford coloca em tensão a imagem heroica associada a John Wayne. A busca por Debbie também expõe os limites morais de quem se apresenta como seu salvador.

07 Filme

Seleção Looke · Oldflix · MGM+ Três Homens em Conflito Divulgação / MGM Durante a Guerra Civil americana, três homens seguem o rastro de uma fortuna em ouro: um pistoleiro de poucas palavras, um fora da lei imprevisível e um matador disposto a eliminar qualquer obstáculo. Blondie e Tuco alternam parceria e traição até descobrirem informações complementares sobre o esconderijo do dinheiro. Nenhum pode dispensar o outro, embora ambos procurem uma forma de ficar com tudo. A entrada de Angel Eyes na disputa amplia o perigo de uma jornada atravessada por campos de batalha, prisões e cidades devastadas. Em um território dominado pela guerra, a confiança dura apenas enquanto continua sendo útil. Por que assistir A trilha de Ennio Morricone, os silêncios e os enquadramentos de Sergio Leone transformam a espera entre os adversários em parte central do suspense.