Em 1871, no território do Novo México, Jane Hammond (Natalie Portman) vê o marido chegar em casa ferido a tiros. Bill “Ham” Hammond (Noah Emmerich) mal consegue se mexer, mas ainda tem forças para avisá-la de que os homens que atiraram nele estão a caminho. Com uma filha pequena e uma casa isolada para defender, Jane procura Dan Frost (Joel Edgerton), seu ex-noivo. Ele sabe manejar uma arma e mora perto. Também guarda mágoa dela e tem pouca simpatia pelo homem que ela quer salvar. É desse pedido de ajuda que Gavin O’Connor tira as melhores cenas de “Em Busca da Justiça”.

Os homens que perseguem Ham obedecem a John Bishop (Ewan McGregor), chefe de uma quadrilha da qual o próprio ferido fez parte. Jane sabe que o marido dificilmente conseguirá sair dali. A filha, pelo menos, pode ficar com uma mulher de confiança enquanto ela procura ajuda. O jeito com que Portman passa de uma tarefa a outra dá a dimensão do susto. Jane só precisa olhar para o estado de Ham para saber quanto trabalho tem pela frente, e a primeira coisa que faz é garantir que a menina esteja longe quando o bando chegar.

Dan ouve o pedido e se recusa a ajudar. Edgerton faz dessa conversa uma cena mais amarga do que barulhenta. A visita o obriga a encarar uma mulher que ele passou anos procurando, agora à sua porta porque precisa salvar o marido. Jane tem pouco tempo para lidar com a mágoa dele. Com a ajuda negada, segue para a cidade em busca de armas e munição.

A arma que denuncia Ham

A passagem pela cidade rende uma das melhores cenas do faroeste. Na saída do comércio, um homem de Bishop encurrala Jane num beco e pergunta por Ham. Ela diz que não o vê há anos. A mentira poderia bastar se o sujeito não reconhecesse a arma que ela carrega. A partir daí, ele tem motivo para acreditar que Jane sabe onde o marido está e exige que ela o leve até lá. O’Connor deixa a conversa fazer quase todo o trabalho. Em poucos segundos, o objeto que dava a Jane alguma segurança para viajar sozinha põe a casa da família em risco.

Quando Dan muda de ideia e volta com ela à propriedade, a situação exige dos dois uma intimidade que nenhum parece disposto a retomar. Eles precisam combinar a defesa da casa, trabalhar do lado de fora e contar com a munição que têm. Ham, debilitado, depende da mulher e do homem que ela quase desposou. É nesse convívio que Portman e Edgerton ficam mais à vontade. A urgência permite que os dois personagens falem do que precisa ser feito, mesmo quando mal conseguem conversar sobre o que houve entre eles.

O que ficou por dizer

Dan e Jane eram noivos quando ele partiu para lutar na Guerra Civil Americana. Capturado, passou anos preso. Ao voltar, descobriu que ela havia deixado a cidade. Foi de um lugar a outro mostrando uma fotografia da noiva a desconhecidos, até saber que ela tinha seguido para o Oeste. A lembrança ajuda a dar sentido à frieza com que ele a recebe. Para Jane, que ficou sem notícias, também houve anos de espera. O filme dá espaço aos dois para que cada um conte o que sabia quando precisou tomar uma decisão.

Algumas dessas idas ao passado duram mais do que a situação pede. A espera pelos homens de Bishop já deixa bastante coisa em suspenso, e há momentos em que a interrupção esfria o que se passa na casa. McGregor também aparece menos do que seria desejável para um personagem que mobiliza tanta gente. Sua presença é sentida sobretudo nas decisões que Jane precisa tomar, desde afastar a filha até aceitar que Dan volte a fazer parte de sua vida, ainda que por uma noite.

Portman dá firmeza à personagem sem esconder o quanto pedir ajuda lhe custa. Na primeira visita a Dan, Jane precisa suportar a recusa e continuar procurando uma saída. Quando ele está ao seu lado, ainda é ela quem tem de voltar para o quarto e cuidar de Ham. “Em Busca da Justiça” acerta ao deixar essas duas tarefas tão próximas. Enquanto Dan ajuda a preparar a defesa do lado de fora, Jane precisa fazer com que o marido sobreviva tempo suficiente para que o esforço dos dois valha a pena.