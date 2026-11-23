Na virada dos anos 1970 para os 1980, o ex-peão de rodeio Mike Milo (Clint Eastwood) sai do Texas rumo à Cidade do México a pedido de um antigo patrão. O fazendeiro Howard Polk (Dwight Yoakam) quer que ele convença Rafo (Eduardo Minett), seu filho de 15 anos, a deixar a casa da mãe e ir morar com ele. Em “Cry Macho – O Caminho para a Redenção”, dirigido pelo próprio Eastwood, o serviço parece simples quando Howard fala dele no rancho. Na capital mexicana, Mike descobre que o garoto frequenta rinhas e, se topar a viagem, vai levar junto um galo chamado Macho.

Uma lesão nas costas tirou Mike das arenas. Ele ainda sabe lidar com cavalos, mas o trabalho que Howard lhe oferece exige uma habilidade que nenhum rodeio ensina. O peão precisa ganhar a confiança de um adolescente que mal conhece o pai e tem pouca razão para acreditar na palavra de um desconhecido. Eastwood faz de Mike um sujeito cansado, de fala econômica, que aceita o serviço com a disposição de quem preferia ficar em casa. É um bom começo para um faroeste em que o velho peão passa boa parte do tempo tentando chegar a algum lugar sem arrumar briga.

Um garoto e seu galo

Leta (Fernanda Urrejola), mãe de Rafo, recebe Mike com aparente cordialidade. É ela quem conta que o filho anda pelas rinhas. O texano localiza o garoto numa delas, pouco antes de uma batida policial dispersar a plateia. Quando consegue conversar com ele, descobre que existe curiosidade suficiente para uma viagem. O rapaz quer passar um tempo com o pai e tirar as próprias conclusões. A cordialidade de Leta acaba assim que Mike comunica a decisão. Ela o ameaça e manda seus homens atrás dele.

Mike deixa a cidade disposto a seguir sozinho. Rafo, que já se escondeu na caminhonete com Macho, tem outros planos. O garoto ainda furta a carteira do motorista, péssima maneira de pedir carona e ótima maneira de se fazer ouvir por um homem que já decidiu ir embora. Eduardo Minett dá ao personagem essa mistura de atrevimento e cautela. Rafo quer conhecer Howard, mas o velho vai ter de lidar com um passageiro que tem opinião sobre o destino e sobre quem viaja com ele.

Uma pausa no povoado

Aurelio (Horacio Garcia Rojas), um dos homens de Leta, alcança os dois do lado de fora de um restaurante. Tenta levar Rafo à força e acusa Mike de sequestro diante dos fregueses. O rapaz pede ajuda e consegue escapar da confusão com o peão. Pouco depois, ladrões levam a caminhonete, e a dupla segue a pé até a cidade mais próxima. Eastwood passa depressa por esses contratempos. A perseguição tem menos graça que as pequenas divergências entre o velho e o garoto, sobretudo quando Rafo desconfia de uma ordem que Mike deu por hábito.

Num povoado, a dona de uma cantina, Marta (Natalia Traven), ajuda os viajantes quando a polícia aparece à procura deles. O carro que arranjaram dá problema, e os dois acabam ficando por ali. Traven recebe Mike com uma simpatia sem cerimônia, que combina com o jeito econômico de Eastwood. Ele também fica à vontade nas cenas do rancho, onde oferece ajuda com os cavalos e ensina Rafo a montar. A aula tem a delicadeza que falta a algumas conversas do roteiro. Basta ver o tempo que Mike dá ao garoto para se ajeitar na sela. Quando os dois falam sobre o que significa ser durão, a impressão é que já tinham dito quase tudo ali.

O pai do outro lado

Howard liga para cobrar a chegada do filho. Duas semanas se passaram, e Dwight Yoakam dá ao fazendeiro o tom impaciente de quem espera que um serviço contratado seja entregue. Para Mike, a demora teve outro peso. Ele ouviu Rafo falar do que sofria nas mãos dos homens de Leta e contou ao garoto que perdeu a mulher e os filhos num acidente de carro. Eastwood dá a essas conversas a intimidade possível entre dois sujeitos que passaram horas lado a lado e ainda têm algum pudor de perguntar pela vida um do outro.

Há ternura nessa convivência, mesmo quando o roteiro insiste em pôr uma lição onde caberia um silêncio. Rafo pode gostar de Mike e ainda querer saber quem é o pai. O velho, por sua vez, tem bons motivos para querer passar mais um dia no povoado, onde voltou a trabalhar com cavalos e tem lugar à mesa de Marta. Howard continua à espera no Texas. Antes de chegar à fronteira, Mike precisa encarar uma pergunta que o fazendeiro deixou em aberto quando lhe ofereceu o trabalho. Que lugar Rafo terá na casa de um homem que até então só mandou buscá-lo?

Antes de Clint Eastwood assumir a direção e o papel principal, “Cry Macho – O Caminho para a Redenção” passou cerca de três décadas entre tentativas de sair do papel. Em 1991, uma versão estrelada por Roy Scheider chegou a entrar em produção no México, mas foi abandonada pouco depois. Vinte anos mais tarde, Arnold Schwarzenegger assumiu o papel do ex-peão de rodeio. O filme marcaria sua volta à atuação após o mandato como governador da Califórnia, mas a produção também foi cancelada. Coube a Eastwood levar a história às telas.

