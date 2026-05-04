Eric Bana, Scarlett Johansson e Natalie Portman em disputa romântica épica na Netflix

Em “A Outra”, Mary Boleyn (Scarlett Johansson) e Anne Boleyn (Natalie Portman) são levadas pelo pai e pelo tio à corte inglesa com uma missão: conquistar o interesse do rei Henrique VIII (Eric Bana) e elevar o status da família. A estratégia é apresentada como oportunidade, mas funciona como pressão desde o primeiro instante, colocando as duas irmãs em uma disputa silenciosa.

Mary entra primeiro nesse jogo. Mais discreta e gentil, ela chama a atenção do rei em um momento de fragilidade física dele. A aproximação acontece de forma quase casual, mas logo se transforma em relação contínua. Mary passa a frequentar os aposentos reais, ganha privilégios e se torna figura presente na rotina do monarca. Isso garante vantagens à família Boleyn, que passa a circular com mais influência dentro da corte. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com o peso dessa posição, já que sua presença depende do interesse volátil de Henrique.

Disputa em família

Anne observa tudo à distância. Diferente da irmã, ela não aceita ser apenas mais uma entre tantas. Quando surge a chance de se aproximar do rei, escolhe um caminho mais calculado. Ela impõe limites, evita encontros e transforma a própria ausência em estratégia. Essa postura muda o jogo. O rei, acostumado a obter o que deseja sem esforço, passa a enxergar Anne como um desafio. Isso desloca o foco da corte e altera a dinâmica entre as irmãs.

Enquanto Mary tenta manter o vínculo já estabelecido, Anne avança com outra estratégia. Ela negocia presença, controla o ritmo dos encontros e exige reconhecimento público. A relação deixa de ser apenas íntima e passa a ter implicações políticas mais amplas. O problema é que esse movimento afeta diretamente não só Mary, mas também a rainha Catarina de Aragão (Ana Torrent), que ainda ocupa o lugar oficial ao lado do rei.

Desconforto público

A tensão cresce porque cada decisão envolve mais do que sentimentos. A permanência de Catarina representa estabilidade institucional, e qualquer tentativa de mudança esbarra em regras religiosas e pressões externas. Henrique precisa equilibrar desejo pessoal e obrigações públicas, enquanto Anne pressiona por um espaço que ultrapassa o de amante. Mary, por sua vez, vê sua posição enfraquecer à medida que perde atenção e influência.

Há momentos em que a situação beira o constrangimento. A corte, cheia de regras e olhares atentos, funciona quase como um palco onde todos observam todos. Pequenos gestos ganham importância exagerada, e um simples convite ou ausência pode redefinir alianças. Em meio a isso, surgem situações com um leve tom irônico, principalmente quando personagens secundários tentam manter formalidade em um ambiente claramente movido por interesses.

Desejo de influência

A família Boleyn continua atuando nos bastidores, pressionando as duas irmãs conforme a conveniência. O pai e o tio não escondem o objetivo: manter o poder conquistado e ampliá-lo. Isso cria um ambiente em que decisões pessoais são constantemente influenciadas por expectativas externas. Anne e Mary, embora próximas, passam a se enxergar também como concorrentes, o que desgasta a relação entre elas.

O filme acompanha essas mudanças sem pressa, mostrando como cada escolha altera o equilíbrio dentro da corte. Quando Anne ganha espaço, Mary precisa se afastar e lidar com as consequências dessa perda. Quando Mary tenta recuperar o que tinha, encontra um cenário já transformado. Nada permanece estático, e o poder circula conforme o interesse do rei e a habilidade de quem está ao redor dele.

“A Outra” constrói sua narrativa com base nesses deslocamentos. Há uma sequência de decisões que vão acumulando efeitos. O que começa como uma estratégia familiar simples se torna uma disputa complexa, onde afeto, ambição e sobrevivência caminham juntos. Ao acompanhar Anne e Mary, o filme revela como, dentro daquele ambiente, ninguém está realmente no controle por muito tempo.