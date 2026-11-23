Na Geórgia de 1861, às vésperas da Guerra Civil Americana, Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) vai a uma festa de noivado para tentar impedir um casamento. Ela quer convencer Ashley Wilkes (Leslie Howard) a desistir de se casar com a prima, Melanie Hamilton (Olivia de Havilland). O rapaz confirma que pretende cumprir a promessa, e Scarlett ainda tem o azar de ver sua declaração ouvida por um desconhecido. Em “…E o Vento Levou”, o diretor Victor Fleming apresenta sua protagonista no instante em que ela descobre duas coisas que lhe custam aceitar. Ashley tem vontade própria, e Rhett Butler (Clark Gable), o convidado que ouviu a conversa, acha graça em vê-la contrariada.

A festa acontece em Twelve Oaks, fazenda dos Wilkes e vizinha de Tara, a propriedade dos O’Hara. Scarlett conhece as regras daquele convívio e sabe tirar proveito delas. Naquele dia, porém, os convidados recebem a notícia do início da guerra, e os homens se apressam a se alistar no exército confederado. Scarlett se casa com Charles Hamilton (Rand Brooks), irmão de Melanie, na esperança de provocar ciúme em Ashley. A escolha diz muito sobre sua maneira de agir. Basta que alguém lhe negue o que deseja para que ela tome uma decisão que envolve outras pessoas, quase sempre mais confiantes nela do que deveriam.

Uma viúva no salão

Charles morre durante a guerra, e Scarlett vai para Atlanta, onde passa a viver com a família do marido. Espera-se que uma viúva de luto fique longe da pista de dança. Rhett, que ganha dinheiro furando o bloqueio naval da União, oferece a Scarlett a oportunidade de contrariar essa expectativa durante um bazar beneficente. Ela aceita dançar com ele ainda vestida de preto. A graça da cena está no prazer que Leigh deixa escapar antes que a personagem sequer comece a valsar. Scarlett sabe que vai dar assunto ao salão inteiro. Por uma noite, parece achar que vale a pena.

Gable faz de Rhett uma companhia divertida porque ele reconhece a vaidade de Scarlett e sabe quando provocá-la. Já Ashley, com a reserva que Leslie Howard imprime ao personagem, deixa espaço para que ela imagine uma vida que os dois nunca chegaram a ter. Melanie é a pessoa que mais desarranja essa fantasia. Seria mais fácil para Scarlett detestá-la se a rival lhe desse um bom motivo. Olivia de Havilland dá firmeza à gentileza de Melanie, sobretudo quando a guerra deixa as duas mulheres dependentes uma da outra.

A saída de Atlanta

Quando as tropas da União cercam a cidade, Melanie entra em trabalho de parto. Scarlett precisa ajudá-la enquanto procura uma maneira de sair dali. Rhett, que antes lhe oferecera uma dança, agora ajuda as duas a fugir com o recém-nascido. Fleming deixa a correria de Atlanta tomar conta da cena, mas a urgência nasce de um problema doméstico. Para chegar a Tara, Scarlett precisa levar consigo uma mulher que acabou de dar à luz e um bebê que mal teve tempo de nascer.

A chegada à fazenda muda o sentido de voltar para casa. Tara foi saqueada, as terras estão abandonadas e a família tem de trabalhar na lavoura para sobreviver. Leigh dá à personagem a mesma teimosia com que ela perseguia Ashley, agora empregada numa tarefa que exige bem mais do que arranjar alguns minutos a sós numa festa. A diferença aparece no que Scarlett tem a perder. Uma recusa em Twelve Oaks feria seu orgulho. Em Tara, a falta de dinheiro para pagar os impostos pode custar à família a própria casa.

Quem paga por Tara

A volta à fazenda também expõe a escolha mais incômoda de “…E o Vento Levou”. A câmera dedica atenção à ruína dos O’Hara e reserva pouco espaço à experiência das pessoas escravizadas que sustentaram a riqueza da propriedade. Mammy (Hattie McDaniel) conhece a família o bastante para repreender Scarlett, e McDaniel dá a essas repreensões uma franqueza rara entre os que cercam a jovem. Ainda assim, quando as duas se reencontram em Tara, o futuro que interessa à história é o da herdeira. A saudade da casa tem a intimidade de uma lembrança de família e o alcance restrito de quem pôde chamar aquele lugar de seu.

Diante da dívida, Scarlett volta a procurar Rhett. A ajuda que recebeu na fuga de Atlanta explica por que pensa nele, mas dessa vez sai da conversa sem o dinheiro. Leigh é especialmente boa quando deixa aparecer, sob os modos de moça bem-criada, a impaciência de quem já começou a pensar em outra saída. É fácil torcer para que Scarlett consiga pagar os impostos. A parte mais interessante é perceber que ela pode contar com essa simpatia mesmo quando volta os olhos para as economias de Frank Kennedy (Carroll Nye), o homem que sua irmã Suellen (Evelyn Keyes) espera levar ao altar.