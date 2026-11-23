No Oklahoma dos anos 1920, Mollie Kyle (Lily Gladstone) procura ajuda para investigar uma série de mortes na nação Osage. Os assassinatos se acumulam numa região onde o petróleo enriqueceu famílias indígenas e despertou a cobiça de quem queria controlar essa renda. Entre os homens mais influentes do lugar está William King Hale (Robert De Niro), um pecuarista que se apresenta como amigo dos Osage. Ele também é tio de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), o homem com quem Mollie se casa. É por essa ligação de família que Martin Scorsese aproxima o crime da vida doméstica em “Assassinos da Lua das Flores”.

Ernest chega a Oklahoma em 1919, depois de servir na Primeira Guerra Mundial. Vai morar no rancho do tio e conhece Mollie, uma mulher cuja família recebe parte dos rendimentos do petróleo extraído em terras Osage. Os dois se apaixonam, se casam e têm filhos. Scorsese dá espaço ao namoro porque o afeto entre eles importa. DiCaprio faz de Ernest um sujeito que gosta da companhia de Mollie e, ao mesmo tempo, tem o hábito de deixar que o tio pense por ele. A facilidade com que ele aceita conselhos de Hale passa a pesar dentro de casa.

Quem pode receber o dinheiro

A renda do petróleo ajuda a entender por que o casamento interessa tanto a Hale. Os Osage conservaram os direitos minerais sobre suas terras, o que lhes garantia uma parte da receita da extração. Esses direitos podiam passar de uma pessoa a outra por herança. Havia ainda uma interferência da Justiça na vida de muitas dessas famílias. Tutores brancos eram nomeados para administrar o dinheiro de pessoas Osage que as autoridades julgavam incapazes de cuidar dos próprios bens. Alguém podia ter direito à renda do petróleo e ainda depender de um tutor para dispor dela.

Hale conhece o valor dessas heranças e sabe o que a entrada do sobrinho na família de Mollie pode render. De Niro interpreta o pecuarista com a cordialidade de quem está acostumado a ser bem recebido. Ele pode conversar sobre os assuntos da comunidade com a familiaridade de um vizinho e contar com a deferência das autoridades locais. Ernest, por sua vez, tem pouca habilidade para perceber quando o tio se aproveita dessa posição. DiCaprio deixa visível a docilidade que facilita a vida de Hale e torna tão incômodo acompanhar as escolhas do sobrinho.

As suspeitas chegam à família

Mollie tem três irmãs, Anna (Cara Jade Myers), Minnie (Jillian Dion) e Reta (JaNae Collins). Quando as mortes suspeitas atingem sua família, ela precisa lidar com o luto e descobrir a quem recorrer. A mãe, Lizzie (Tantoo Cardinal), compartilha da desconfiança que cresce entre os Osage. O conselho da comunidade pede providências, mas as relações de Hale com as autoridades locais dificultam a apuração. As famílias têm razões para suspeitar que estão em perigo e dependem da disposição dessas mesmas autoridades para investigar.

Lily Gladstone é quem dá a essa parte da história o seu peso. A atriz deixa transparecer o cansaço de Mollie na maneira como ela escuta e escolhe o que dizer. Há também espaço para a afeição que Mollie sente pelo marido, o que torna mais doloroso vê-la cercada de gente que tem interesse em sua herança. Scorsese dedica bastante tempo às conversas e às visitas entre pessoas que se conhecem há anos. Em alguns trechos, a espera se alonga além do necessário. Nas cenas de Gladstone, porém, o tempo ajuda a perceber quanto esforço custa a Mollie continuar procurando ajuda enquanto a família enfrenta novas perdas.

Uma investigação fora de Oklahoma

Mollie contrata um detetive particular quando a apuração local deixa as famílias sem resposta. Precisa usar o próprio dinheiro para que alguém faça perguntas que as autoridades já poderiam ter feito. A chegada de Tom White (Jesse Plemons), agente do órgão que viria a se chamar FBI, leva a investigação à esfera federal. White entra em cena quando o público já conhece Mollie, sua família e a influência do fazendeiro. Plemons interpreta o agente com sobriedade, e sua chegada muda algo concreto na vida dos Osage. Eles passam a ter a quem prestar depoimento fora do círculo de autoridades próximo a Hale.

“Assassinos da Lua das Flores” adapta o livro de não ficção publicado por David Grann em 2017. Mollie Kyle existiu e, depois de se casar com Ernest, passou a se chamar Mollie Burkhart. Em 1921, sua irmã Anna Brown foi assassinada em Oklahoma. A morte de Anna foi uma das que marcaram o período conhecido como Reino do Terror, quando integrantes da nação Osage foram mortos em disputas pelo controle da renda do petróleo. Scorsese acompanha essa história pela perspectiva de uma mulher que perde pessoas da própria família e precisa descobrir em quem ainda pode confiar para pedir ajuda.