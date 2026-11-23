John Reid (Armie Hammer) está voltando de trem para Colby, no Texas, em 1869, quando os homens de Butch Cavendish (William Fichtner) atacam a composição para libertar o chefe. O fugitivo seguia sob custódia para ser enforcado. Na confusão, John acaba acorrentado a Tonto (Johnny Depp), um comanche que também viajava preso. Gore Verbinski põe os dois no mesmo vagão logo no início de “O Cavaleiro Solitário” e faz da fuga o começo de uma parceria improvável. John quer levar Cavendish à Justiça, mas precisa da ajuda de Tonto para alcançar um homem que já escapou da custódia uma vez.

Dan Reid (James Badge Dale), irmão de John e integrante dos Texas Rangers, foi quem prendeu Cavendish. Quando reúne homens para capturá-lo de novo, entrega ao advogado a estrela de prata que pertenceu ao pai dos dois. Armie Hammer dá a John a seriedade de quem acredita que o distintivo lhe confere autoridade em qualquer lugar. Dan tem experiência suficiente para saber o que a estrela vale fora da cidade. O advogado aceita cavalgar com o grupo e, longe do tribunal onde sabe trabalhar, passa a depender da experiência do irmão para seguir o rastro do fugitivo.

A busca termina numa emboscada. Tonto encontra John ferido, e o advogado passa a usar uma máscara para circular sem ser reconhecido pelos homens de Cavendish. A peça mais famosa do figurino nasce assim de uma necessidade bastante simples. Enquanto os bandidos acreditam que ele morreu, John pode voltar a procurá-los sem que saibam quem está atrás deles.

Dois homens atrás de Cavendish

A trégua entre os dois vale enquanto eles concordam sobre quem procurar. Tonto entrega ao parceiro uma bala de prata feita com as estrelas dos patrulheiros e espera que ele a use contra Cavendish. John carrega a bala, mas ainda quer entregar o bandido vivo. Hammer leva essa teimosia a sério, o que rende mais à dupla do que as excentricidades que Depp acumula em cena. O advogado mal escapou de uma emboscada e ainda se comporta feito alguém que pode pedir ordem numa sala de audiências. Mesmo que consigam alcançar Cavendish, os dois já discordam sobre quem deve decidir a pena.

A ferrovia avança pelo Texas

Latham Cole (Tom Wilkinson) administra a ferrovia pela qual John voltou para casa. Quando povoados da fronteira são atacados, o empresário culpa os comanches e anuncia que a construção seguirá adiante. Wilkinson fala com a segurança de quem espera que uma decisão de negócios seja recebida com a deferência de uma ordem pública. Verbinski é mais incisivo nessa passagem do que nas brincadeiras que cercam a dupla. Basta ouvir Cole falar dos ataques e dos trilhos na mesma ocasião para perceber a vantagem que ele tira do medo. A acusação dá ao empresário respaldo para defender a anulação dos tratados que protegem as terras indígenas.

Os trilhos passam onde esses acordos deveriam ter algum peso, e John e Tonto descobrem isso ao entrar em território comanche. O advogado segue atrás de Cavendish, ou melhor, segue uma pista que já ultrapassou o crime pelo qual o homem foi preso, pois a ferrovia avança sobre terras que seus responsáveis tratam como disponíveis. A aventura fica mais incômoda quando John precisa admitir que conhece menos daquele lugar do que supunha ao aceitar a estrela do pai. Ali, diante dos comanches, é Tonto quem tem uma história a explicar, e o distintivo de John já não lhe garante passagem.

Tonto toma a palavra

Décadas depois da perseguição, em 1933, Tonto conta essa história a Will (Mason Cook), um menino que conhece a fama do cavaleiro mascarado e o encontra numa feira em São Francisco. Verbinski abre a aventura nesse encontro e volta a ele para lembrar de quem é a memória que acompanha John desde a viagem de trem. Há uma contradição nessa escolha. Tonto pode falar da ferrovia e dos comanches com uma intimidade que John jamais teria, mas Depp insiste tanto nos trejeitos que por vezes rouba a atenção do que o próprio personagem conta. Will chegou à feira admirando o homem da máscara. Para saber de onde ela veio, precisa ouvir o homem que estava com ele antes que alguém o chamasse de herói.

Antes de chegar ao cinema pelas mãos de Gore Verbinski, o cavaleiro mascarado já tinha décadas de estrada. O personagem e seu parceiro Tonto nasceram num seriado de rádio americano em 1933, passaram para a televisão em 1949 e chegaram aos cinemas em um longa-metragem de 1956. “O Cavaleiro Solitário” revisita a origem da dupla com uma mudança de perspectiva. Quem conta a história é Tonto (Johnny Depp), já idoso, a um menino que conhece a fama do cavaleiro, mas nunca ouviu a versão de quem esteve ao lado dele.