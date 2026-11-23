Na semana do casamento, Rachel Harkin (Camila Morrone) viaja com o noivo, Nicky Cunningham (Adam DiMarco), para a casa da família dele, onde os dois planejam dizer sim. A propriedade fica no meio de um bosque, e a viagem de inverno já rende episódios estranhos o bastante para Rachel chegar inquieta. Nicky está feliz por voltar para casa. Ela, que mal conhece os futuros sogros, começa a suspeitar de que algo terrível vai acontecer no dia da cerimônia. É dessa diferença entre os dois que parte “Algo Horrível Vai Acontecer”, minissérie de terror criada por Haley Z. Boston.

Rachel está perto de concluir um doutorado em psicologia comportamental. Tem o hábito de observar as pessoas e usa a ironia quando a conversa toca em assuntos que ela prefere guardar para si. Em determinado momento, desenha o mascote de uma sorveteria que Nicky frequentava na infância. O desenho sai exato, embora ela nunca tenha visto o mascote. A cena tem a graça de uma brincadeira de casal até que se considere o detalhe mais estranho. Rachel acaba de reproduzir uma imagem que só Nicky tinha motivo para conhecer.

Camila Morrone dá à personagem uma curiosidade que torna o medo mais interessante. Rachel presta atenção, faz perguntas e sabe rir de uma situação esquisita. Quando alguma coisa a assusta, dá para perceber o esforço que ela faz para descobrir se existe motivo para aquilo. Nicky, por sua vez, tem a tranquilidade de quem conhece o caminho, a casa e as pessoas que vão recebê-los. Adam DiMarco faz dele um companheiro afetuoso, embora um tanto distraído diante do desconforto da noiva. Algumas das coisas que inquietam Rachel pertencem à infância dele. É fácil perceber por que os dois reagem de maneiras tão diferentes à mesma viagem.

O vestido desaparece

Na casa dos Cunningham, Victoria (Jennifer Jason Leigh) quer que o casamento do filho saia perfeito. O marido, Boris (Ted Levine), tem uma sisudez que faria qualquer visita pensar duas vezes antes de pedir outro café. Também estão ali Jules (Jeff Wilbusch), irmão de Nicky, a mulher dele, Nell (Karla Crome), e o filho dos dois, Jude (Sawyer Fraser). Rachel precisa conhecer os parentes do noivo e se acostumar à rotina da casa em poucos dias, enquanto todos já estão ocupados com a cerimônia.

Quando o vestido de noiva some, os sogros logo oferecem outro. O gesto tem a aparência de uma gentileza, e Jennifer Jason Leigh sabe tirar proveito disso. Victoria é atenciosa o bastante para tornar indelicada qualquer hesitação da futura nora. Rachel ainda está tentando descobrir por que seu vestido desapareceu quando já precisa decidir se aceita o substituto. É uma das melhores situações da minissérie porque dispensa qualquer ameaça declarada. Basta imaginar o constrangimento de dizer à mãe do noivo que, por enquanto, você prefere continuar procurando.

A três dias do sim

Weronika Tofilska dirige quatro dos oito episódios. A penumbra da casa e a luz fria do bosque dão a certas cenas a aparência de um amanhecer que custa a chegar. Já os avisos na tela informam quantos dias faltam para o casamento. O recurso é simples e funciona especialmente bem quando Rachel volta a uma conversa ou a um detalhe que deixou passar. Cada dia gasto tentando descobrir o que há de errado é também um dia a menos para falar com Nicky antes dos votos.

A pergunta mais incômoda vem de um desconhecido (Zlatko Burić), que quer saber se Rachel tem certeza de que Nicky é a pessoa certa. Burić pergunta com uma naturalidade quase cômica, sem a solenidade que uma frase dessas costuma adquirir em histórias de terror. Morrone, por sua vez, já deixou evidente que Rachel ama o noivo. Por isso a dúvida pesa. Ela envolve um homem com quem a personagem quer dividir a vida e uma família que, a poucos dias da festa, já está preparada para recebê-la.

“You Are My Destiny”, na voz de Paul Anka, cabe perfeitamente numa festa de casamento. Aqui, a segurança com que ele canta sobre um amor predestinado chega a soar engraçada diante de tudo o que Rachel precisa levar em conta antes de dizer sim. “Algo Horrível Vai Acontecer” é mais inquietante quando aproxima o medo dessas pequenas obrigações que ninguém quer interromper. Os Cunningham já arranjaram outro vestido. Rachel ainda precisa decidir se quer vesti-lo.