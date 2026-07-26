Thriller de ação imperdível com Robert De Niro, na Netflix

Lançado em 2001 e ambientado em Nova York, “15 Minutos”, de John Herzfeld, acompanha um detetive e um investigador de incêndios na caçada a dois criminosos que filmam assassinatos para conquistar fama e dinheiro. A investigação aproxima Eddie Flemming (Robert De Niro) e Jordy Warsaw (Edward Burns), profissionais de áreas diferentes que precisam agir antes que uma emissora transforme a violência em espetáculo lucrativo.

Emil Slovák (Karel Roden) e Oleg Razgul (Oleg Taktarov) desembarcam nos Estados Unidos dispostos a cobrar sua parte no dinheiro de um roubo cometido na Europa Oriental. Pouco depois da chegada, Oleg furta uma câmera de vídeo e começa a registrar tudo o que acontece ao redor. Ele filma passeios, conversas e atividades criminosas com o entusiasmo de alguém convencido de que nasceu para o cinema.

A dupla procura Milos Karlova (Vladimir Mashkov), antigo parceiro envolvido no assalto. Emil quer receber o dinheiro que acredita pertencer a ele, mas Milos se nega a pagar. A discussão termina em assassinato, enquanto Oleg mantém a câmera ligada. Para esconder os corpos e destruir possíveis provas, Emil incendeia o apartamento.

O plano não sai inteiro. Daphne Handlova (Vera Farmiga), uma jovem imigrante que estava no imóvel, consegue escapar sem ser vista pelos criminosos. Assustada e preocupada com sua situação migratória, ela hesita em procurar a polícia. Seu silêncio oferece algum tempo aos assassinos, embora também deixe uma testemunha viva capaz de reconhecê-los.

Dois investigadores assumem o caso

Jordy Warsaw trabalha para o Corpo de Bombeiros de Nova York e recebe a tarefa de examinar o incêndio. Os sinais encontrados no apartamento indicam que as chamas foram provocadas para encobrir um crime. A descoberta leva ao detetive Eddie Flemming, policial experiente da divisão de homicídios e bastante conhecido pelo público.

Eddie aparece com frequência na televisão e mantém uma relação amorosa com Nicolette Karas (Melina Kanakaredes), repórter do programa policial “Top Story”. Sua popularidade ajuda a conseguir informações e colaboração nas ruas. Também transforma sua rotina em assunto público, uma vantagem perigosa quando os suspeitos começam a acompanhá-lo.

Jordy percebe que Daphne tenta chamar sua atenção nas proximidades do prédio incendiado, mas ela desaparece antes de conversar com ele. O investigador passa a procurá-la porque seu depoimento pode ligar Emil e Oleg aos assassinatos. Eddie, por sua vez, utiliza os recursos da polícia para localizar os estrangeiros e descobrir por que chegaram à cidade.

A parceria entre os dois nasce mais da necessidade do que da afinidade. Eddie é famoso, seguro e acostumado a ocupar o centro das atenções. Jordy prefere trabalhar longe das câmeras e demonstra maior preocupação com a sobrevivente. Robert De Niro oferece ao detetive uma autoridade cansada, enquanto Edward Burns interpreta Jordy com inquietação e certa teimosia. As diferenças rendem atritos, mas nenhum deles possui todas as informações necessárias para avançar sozinho.

A câmera vira mercadoria

Emil percebe que a fama americana pode render mais do que o dinheiro do antigo roubo. Ao acompanhar programas policiais, ele conclui que um criminoso também pode virar celebridade quando sua história recebe espaço suficiente na televisão. O assassinato deixa de representar apenas um ato a ser escondido e passa a ser tratado pela dupla como conteúdo vendável.

Oleg alimenta essa ideia ao filmar compulsivamente. Ele sonha em se tornar cineasta e cita Frank Capra, escolha tão pretensiosa que chega a ser engraçada diante do material que grava. Não há delicadeza cinematográfica em suas imagens. Existem medo, vaidade e uma ambição desproporcional ao talento. Oleg quer reconhecimento como autor, enquanto Emil deseja ocupar o papel principal.

Essa diferença cria uma disputa silenciosa entre os dois. Oleg acredita que a câmera lhe concede importância. Emil enxerga o aparelho como instrumento para ganhar dinheiro, influenciar a opinião pública e preparar sua defesa. A fita deixa de ser apenas uma prova dos assassinatos e ganha valor comercial. Quem ficar com ela poderá decidir o que será exibido e quanto custará o acesso às imagens.

Herzfeld incorpora as gravações de Oleg à ação sem transformá-las em mero enfeite. Quando a câmera está ligada, os criminosos mudam seu comportamento e passam a representar para um público futuro. Emil fala e age pensando na repercussão. Oleg escolhe o que registrar porque deseja reconhecimento. A filmagem interfere nas decisões, aumenta o perigo para Eddie e encurta o tempo disponível para a polícia localizar Daphne.

A televisão entra na disputa

Robert Hawkins (Kelsey Grammer), apresentador do “Top Story”, ocupa uma posição decisiva nessa história. Ele sabe que violência, exclusividade e audiência formam uma combinação valiosa para a emissora. Seu programa acompanha crimes com uma linguagem chamativa e transforma policiais, vítimas e suspeitos em personagens conhecidos pelo público.

Kelsey Grammer interpreta Hawkins com simpatia calculada. O apresentador recebe informações graves com a atenção de quem já pensa na chamada do programa seguinte. Ele não precisa sujar as mãos para participar do problema. Basta atribuir preço às imagens e oferecer espaço para quem deseja aparecer.

Nicolette trabalha nesse mesmo ambiente, embora sua ligação com Eddie acrescente um custo pessoal à cobertura. Ela conhece o policial fora das entrevistas e sabe que existe uma pessoa por trás da celebridade. A redação, porém, precisa disputar audiência. Essa pressão coloca afeto, interesse jornalístico e lucro dentro da mesma sala.

“15 Minutos” ganha força ao aproximar a investigação policial da corrida por uma gravação exclusiva. Eddie e Jordy procuram assassinos. Hawkins procura imagens. Emil quer transformar violência em dinheiro. Oleg deseja ser lembrado por aquilo que filmou. Cada interesse interfere no seguinte, até a polícia perceber que capturar os criminosos talvez não seja suficiente para impedir que eles controlem a história.

Fama com gosto de sangue

John Herzfeld trabalha com uma ideia provocadora e bastante ligada ao começo dos anos 2000, quando programas policiais ocupavam espaço crescente na televisão. Duas décadas depois, a premissa parece ainda mais próxima do cotidiano. Hoje, uma gravação violenta pode circular pelo mundo antes que investigadores confirmem o contexto, identifiquem os envolvidos ou avisem as famílias.

O roteiro exagera em algumas passagens e atribui a Emil uma compreensão veloz demais das leis e da imprensa americana. Ainda assim, Karel Roden sustenta o personagem com frieza e arrogância. Oleg Taktarov oferece ao comparsa uma vaidade quase infantil, o que torna sua obsessão pela câmera ainda mais perturbadora. Ele filma atrocidades com a satisfação de quem espera aplausos pela escolha do enquadramento.

Robert De Niro entrega presença e experiência a Eddie, sem transformar o policial em herói invulnerável. Edward Burns oferece um contraponto mais inquieto e menos confortável diante da fama. A relação entre os dois mantém a investigação em movimento e permite que “15 Minutos” una ação, crime, drama e suspense sem abandonar o caso que iniciou a perseguição.

A crítica de Herzfeld à televisão sensacionalista às vezes participa do mesmo espetáculo que pretende questionar. O longa condena a comercialização da violência, mas oferece cenas violentas com energia suficiente para atrair o público. Essa contradição enfraquece parte do comentário, embora combine com um mundo em que indignação e audiência costumam dividir o mesmo intervalo comercial.

“15 Minutos” é um suspense movimentado, sombrio e mais incômodo do que sua aparência de produção policial convencional sugere. A caçada a Emil e Oleg sustenta o ritmo, enquanto a disputa pela fita acrescenta uma ameaça que armas e distintivos não resolvem sozinhos. Eddie e Jordy precisam proteger a testemunha, localizar os assassinos e impedir que uma câmera roubada entregue aos criminosos aquilo que eles mais desejam. Um palco, um preço e milhões de espectadores.