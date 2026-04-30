Baseado em conto de Stephen King com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, suspense com Johnny Depp está na Netflix

Em “A Janela Secreta”, Johnny Depp vive Mort Rainey, um escritor que tenta reorganizar a vida depois de flagrar a esposa Amy (Maria Bello) com outro homem. Ele se afasta da cidade e se instala sozinho em uma cabana à beira do lago Tashmore, com a intenção de escrever e cumprir prazos. Silêncio, café e páginas novas. Mas a tranquilidade dura pouco, porque alguém aparece disposto a estragar tudo.

John Shooter (John Turturro) aparece sem aviso, com um jeito calmo e um olhar que não recua. Ele carrega um conto e acusa Mort de ter plagiado sua história. Não pede explicações, não abre espaço para dúvida. Quer que o escritor admita o erro e altere o final do texto. Mort reage como qualquer um reagiria no primeiro momento, com descrédito e irritação, e tenta encerrar a conversa ali mesmo. Só que Shooter não vai embora.

Mort decide conferir seus próprios arquivos. Ele revisa manuscritos, lembra de publicações antigas e tenta localizar provas que sustentem sua autoria. O problema é que o isolamento que parecia confortável agora joga contra ele. Não há testemunhas, não há acesso a registros completos, e cada tentativa de se defender depende de memória e papel guardado.

A pressão cresce

Shooter passa a aparecer com frequência, sempre no limite entre a calma e a ameaça. Ele não levanta a voz, mas insiste na mesma exigência, como se estivesse no controle de um processo próprio. Mort tenta ganhar tempo, pede alguns dias para reunir provas, mas percebe que o visitante não trabalha com prazo oficial. Ele impõe o ritmo, decide quando voltar e, aos poucos, ocupa espaço na rotina do escritor.

Enquanto isso, Amy (Maria Bello) reaparece para tratar da separação, trazendo um problema que exige decisão. Mort precisa lidar com o fim do casamento, mas a acusação de Shooter toma prioridade. Ele passa a organizar seus dias em função dessa disputa, como se tudo dependesse de provar que não roubou aquela história.

Entre provas e paranoia

Mort começa a agir de forma mais cautelosa. Ele observa o entorno da casa, controla o que fala e tenta prever os próximos passos de Shooter. A tensão cresce porque não existe um limite claro para a situação. Shooter não recorre à polícia, não formaliza a acusação, mas também não desiste. Ele mantém a pressão constante, o que cria um ambiente de dúvida contínua.

Há momentos em que Mort parece seguro de sua versão. Em outros, a insistência do acusador abre brechas. Ele revisita cada detalhe do conto, compara versões e tenta encontrar um ponto definitivo que encerre a discussão. Só que, quanto mais ele investiga, mais a situação se arrasta, e a sensação de controle começa a escapar.

O espaço vira armadilha

A cabana, que no início parecia um refúgio, vira um território incômodo. Mort evita sair, evita encontrar outras pessoas e passa a viver em função das visitas inesperadas. Cada batida na porta muda o humor do dia. Cada conversa redefine o equilíbrio entre os dois homens.

A direção de David Koepp usa esse espaço limitado para aumentar a tensão. Não há grandes deslocamentos, não há distrações externas. Tudo acontece ali, entre a mesa de escrita, a porta de entrada e o lago ao fundo. Quanto menos saída, maior o peso de cada decisão.

“A Janela Secreta” traça esse jogo direto entre dois personagens que disputam uma versão da verdade. Mort tenta preservar sua carreira e seu nome. Shooter insiste em corrigir o que considera um erro. No meio disso, o que está em jogo não é apenas um conto, mas a confiança de um homem na própria memória. E, quando essa confiança começa a falhar, qualquer prova deixa de ser suficiente.