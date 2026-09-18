Quentin Tarantino assinou roteiro e dividiu cena com George Clooney, Juliette Lewis e Salma Hayek em clássico do terror, na Netflix

Dois criminosos em fuga sequestram uma família, atravessam a fronteira mexicana e buscam abrigo em um bar povoado por criaturas sanguinárias. Seth Gecko (George Clooney) e Richie Gecko (Quentin Tarantino) são irmãos e assaltantes procurados pela polícia após uma sequência de crimes. Seth tenta manter a fuga sob controle, enquanto Richie transforma cada parada em uma nova ameaça. Impulsivo, desconfiado e violento, ele compromete os planos da dupla antes mesmo de chegarem à fronteira.

Dirigido por Robert Rodriguez e lançado em 1996, “Um Drink no Inferno” começa como um filme criminal ambientado nas estradas do Texas. Os irmãos precisam atravessar a fronteira e chegar ao México, onde Seth espera receber proteção. Para cumprir o plano, eles precisam de um veículo que desperte menos suspeitas durante a fiscalização.

A oportunidade surge quando os criminosos avistam o motorhome de Jacob Fuller (Harvey Keitel). Pastor afastado de sua função religiosa, Jacob viaja com os filhos Kate (Juliette Lewis) e Scott (Ernest Liu). A família enfrenta um período delicado e tenta permanecer unida, mas acaba rendida pelos irmãos Gecko.

Seth obriga Jacob a levar os dois fugitivos até o México. Em troca, promete libertar a família depois da travessia. A proposta vale pouco diante das armas e do comportamento instável de Richie. Jacob aceita porque precisa proteger os filhos, embora saiba que qualquer tentativa de resistência pode provocar outra violência.

Uma família nas mãos dos irmãos

O motorhome reúne pessoas movidas por objetivos incompatíveis. Seth deseja chegar ao destino antes que a polícia feche as estradas. Richie vigia os reféns e reage de maneira imprevisível. Jacob tenta preservar alguma autoridade sobre Kate e Scott, mesmo impedido de escolher o caminho da própria família.

George Clooney interpreta Seth com segurança e uma arrogância quase elegante. O criminoso é violento, mas mantém regras próprias e cobra disciplina do irmão. Ele sabe que precisa dos Fuller vivos e discretos para atravessar a fronteira. Essa consciência cria uma relação desconfortável entre sequestrador e reféns, baseada apenas na necessidade de completar a viagem.

Richie representa um perigo menos administrável. Interpretado por Quentin Tarantino, que também escreveu o roteiro, ele observa Kate de maneira perturbadora e reage a situações comuns com agressividade. Seth precisa vigiar o irmão enquanto procura estradas, controla os reféns e acompanha a movimentação policial. Sua margem de segurança diminui a cada comportamento de Richie.

Kate permanece atenta ao pai e ao irmão. Juliette Lewis dá à personagem uma combinação convincente de medo, coragem e inteligência. Ela sabe que uma atitude precipitada pode colocar todos em risco. Scott também acompanha as ordens de Jacob, enquanto a família procura atravessar aquela situação sem provocar os sequestradores.

Uma parada no lado mexicano

Depois de cruzarem a fronteira, os viajantes seguem até o Titty Twister, um bar isolado onde Seth deve encontrar um contato na manhã seguinte. O local reúne caminhoneiros, motociclistas, seguranças hostis, muita bebida e uma decoração que parece ter sido escolhida durante uma noite particularmente ruim.

Seth acredita que a parte mais perigosa da fuga ficou para trás. A polícia já está distante, o México oferece o esconderijo desejado e o encontro previsto pode garantir sua liberdade. Jacob, porém, continua responsável pelos filhos dentro de um estabelecimento desconhecido, cercado por homens armados e sem qualquer apoio externo.

A entrada no bar quase fracassa por causa da hostilidade dos seguranças. Seth e Richie respondem às provocações, enquanto Jacob tenta impedir que a confusão destrua o acordo de libertação. Quando o grupo consegue entrar, o ambiente oferece uma pausa curta. Bebidas, música e apresentações ocupam o salão, mas ninguém ali parece interessado em receber visitantes com delicadeza.

Santanico Pandemonium (Salma Hayek) assume o centro do palco e prende a atenção dos clientes. Sua apresentação marca a mudança mais conhecida de “Um Drink no Inferno”. O filme abandona a fuga policial e entra num terror feroz, sangrento e assumidamente exagerado. O bar revela sua verdadeira natureza quando os funcionários e parte do público se transformam em vampiros.

A virada é brusca porque Robert Rodriguez deseja esse choque. Até aquele momento, os perigos vinham de armas, policiais e criminosos. Dentro do Titty Twister, as antigas divisões perdem importância. Seth continua sendo o sequestrador de Jacob, mas ambos precisam enfrentar inimigos que desejam matar todos no salão.

Criminosos e reféns lado a lado

Seth reúne os sobreviventes e procura objetos que possam ser usados contra as criaturas. Jacob participa da defesa porque precisa manter Kate e Scott vivos. O pastor, antes dominado pelos assaltantes, recupera parte de sua autoridade quando seus conhecimentos religiosos passam a ter utilidade diante dos vampiros.

O grupo improvisa armas e tenta proteger os acessos do bar. Frost (Fred Williamson), veterano da Guerra do Vietnã, aposta na experiência de combate. Sex Machine (Tom Savini) exibe confiança e um arsenal tão absurdo quanto seu apelido. Cada personagem reage ao ataque de acordo com os recursos disponíveis, mas o número de aliados cai enquanto as criaturas ocupam mais espaço.

A ação assume um tom debochado, com armas improvisadas, criaturas grotescas e uma violência que beira o desenho animado. Rodriguez não pede solenidade diante daquele massacre. Ele aposta na sujeira, no excesso e no absurdo, embora preserve o perigo enfrentado por Kate, Scott e Jacob. A família ainda está cercada por criminosos, mas agora depende deles para sobreviver.

Seth também precisa ceder parte do comando a Jacob. A experiência religiosa do pastor oferece uma defesa que armas comuns não garantem. Essa parceria preserva a tensão entre os dois homens, pois nenhum deles esqueceu o sequestro. A união nasce da urgência e dura enquanto as portas do bar continuam bloqueadas.

Uma mistura que ainda surpreende

“Um Drink no Inferno” permanece divertido porque assume duas identidades bastante diferentes. Durante a primeira parte, acompanha uma fuga criminal áspera e desconfortável. Depois, transforma o Titty Twister num campo de batalha repleto de vampiros, sangue e criaturas de aparência extravagante. A passagem entre esses universos acontece sem pedir licença.

George Clooney sustenta o filme com um Seth carismático, ameaçador e sempre preocupado em manter alguma vantagem. Harvey Keitel oferece humanidade a Jacob, um pai ferido que precisa proteger os filhos enquanto lida com a própria crise de fé. Juliette Lewis dá presença a Kate e impede que a jovem seja tratada apenas como vítima. Quentin Tarantino torna Richie repulsivo e imprevisível desde suas primeiras aparições.

Robert Rodriguez trabalha a ação com energia e deixa o exagero ocupar o espaço necessário. O diretor transforma mesas, garrafas, armas e objetos religiosos em recursos de sobrevivência. Cada item ganha importância porque pode manter alguém vivo por mais alguns minutos.

Mesmo com vampiros e litros de sangue, a força da história permanece ligada à convivência forçada entre pessoas que jamais escolheriam lutar juntas. Seth quer escapar. Jacob deseja salvar os filhos. Kate e Scott procuram sair daquele bar. Presos no Titty Twister até o amanhecer, todos precisam agir antes que as criaturas eliminem as poucas saídas ainda disponíveis.