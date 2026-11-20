Bula Streaming Paramount+ De Mal a Pior (2026)

Em Londres, a amizade construída durante a faculdade precisa resistir a empregos frustrantes, dificuldades de moradia e relacionamentos que exigem mais energia do que oferecem. Cada um procura uma maneira de avançar sem admitir quanto se sente perdido. As comparações com os colegas pioram a impressão de atraso. Continuar perto dos amigos significa encontrar apoio e também conviver com testemunhas de tudo o que ainda não deu certo.

O Paramount+ anunciou a série para o Brasil em novembro de 2026 e identificou a A24 como produtora. Leo Reich assina a criação e integra o elenco com Emily Fairn, Olive Gray e Sean Delaney. No anúncio oficial, Scott e Dunham aparecem na relação de participações especiais, ao lado de Amelia Dimoldenberg. São presenças convidadas numa comédia conduzida pelo grupo de jovens adultos.

O título sugere a distância entre a promessa de melhora e a experiência de começar a trabalhar. A graduação termina, mas a sensação de estar preparado pode demorar bastante mais. Há um terreno fértil para o humor nas tentativas de parecer independente enquanto quase todas as decisões continuam atravessadas por insegurança financeira, comparação e medo de decepcionar os outros.

A amizade permite tratar essas dificuldades em mais de uma escala. Um contratempo pequeno pode ocupar um dia inteiro de conversa; um problema importante pode ser disfarçado com uma piada. A convivência também expõe a diferença entre ajudar alguém e querer que essa pessoa confirme as próprias escolhas. Em seis episódios, a proposta se concentra nesse período em que a liberdade recém-conquistada vem acompanhada de contas e poucas certezas.