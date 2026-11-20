Bula Streaming Netflix O Eternauta (2025)

Uma nevasca inesperada interrompe uma noite de convivência entre Juan Salvo e seus amigos. Rapidamente, eles percebem que o contato com a neve é mortal. A necessidade de proteger a família e descobrir o que acontece do lado de fora exige improvisar abrigo, equipamento e rotas. Para avançar por uma cidade que deixou de oferecer segurança, os sobreviventes precisam decidir com quem podem contar.

O balanço da Netflix inclui elenco e figurantes no total de 2.900 pessoas. A plataforma também informa dois anos de desenvolvimento do roteiro e mais de um ano e meio de pós-produção. Buenos Aires teve trechos recriados digitalmente com fotogrametria e escaneamento em 3D, recursos que permitiram trabalhar com ruas, fachadas e paisagens urbanas. Os 148 dias se referem à filmagem, não ao tempo total de realização.

O quadrinho começou a ser publicado em 1957. Bruno Stagnaro criou e dirigiu a adaptação, além de dividir o roteiro com Ariel Staltari. A escala da produção convive com uma escolha dramática simples: acompanhar pessoas que precisam continuar fazendo coisas concretas para sobreviver. Sair de um cômodo, atravessar uma rua ou encontrar alguém passa a exigir preparação.

Darín contracena com Carla Peterson, César Troncoso e Andrea Pietra. A cidade reconhecível ajuda a aproximar a ficção científica da vida comum. O perigo se instala em trajetos que antes dispensavam atenção e obriga os personagens a reaprender o lugar onde moram. A necessidade de cooperação vem daí: ninguém consegue verificar todos os riscos, carregar todos os recursos e proteger todos os seus sozinho.