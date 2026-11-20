Bula Streaming Prime Video Muito Esforçado (2025)

Benny chega à faculdade carregando a imagem de rapaz popular que construiu no ensino médio. Ex-jogador de futebol americano e ainda sem assumir sua homossexualidade, ele tenta conservar essa apresentação diante de um novo grupo. Carmen, também caloura, procura deixar para trás a sensação de não pertencer. A amizade aproxima duas pessoas dispostas a ajustar o próprio comportamento para serem aceitas.

A Television Academy Foundation registrou o desempenho num comunicado sobre um encontro com a equipe da série: a estreia ocorreu em 15 de maio de 2025, e a liderança no catálogo americano veio cinco dias depois. O recorte é dos Estados Unidos e do período de lançamento. A informação não oferece um total de espectadores, mas indica a posição que a produção alcançou naquele mercado.

A participação de Charli xcx foi anunciada pela Amazon ainda na encomenda da série, com música original e a função de produtora musical executiva. Skinner contou nesse anúncio que escreveu o piloto para fazer rir e trabalhar lembranças difíceis da faculdade. Wally Baram interpreta Carmen; Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Connie Britton e Kyle MacLachlan também fazem parte do elenco.

O ambiente universitário amplia a liberdade e também cria uma plateia. Roupa, sotaque, amizades e vida amorosa podem virar sinais de pertencimento a serem calculados. Benny se esforça para preservar uma imagem que já conhece, enquanto Carmen tenta construir uma nova. A aproximação entre os dois permite observar o custo de agir o tempo inteiro para corresponder ao que se imagina que os outros desejam.