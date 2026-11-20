A autora estreou em 1979. Quinze anos depois, a repercussão de um filme de Peter Jackson levou jornalistas ao crime cometido em sua adolescência.

Bula Achados Literatura e biografia

Anne Perry publicou seu primeiro romance policial em 1979, 25 anos depois de participar do assassinato da mãe de uma amiga. Tinha 15 anos quando cometeu o crime e ainda se chamava Juliet Hulme. A mulher que passaria a ganhar a vida inventando investigações, suspeitos e culpados havia sido condenada por uma morte real. Os leitores só conheceriam a ligação entre os dois nomes em 1994.

O crime aconteceu em 22 de junho de 1954, em Christchurch, na Nova Zelândia. Juliet e Pauline Parker, de 16 anos, foram ao Victoria Park com Honorah, mãe de Pauline. Durante o passeio, as adolescentes a mataram. O instrumento foi um tijolo envolto numa meia. No registro do Ministério da Cultura neozelandês, a ameaça de separação das amigas aparece entre as circunstâncias que antecederam o assassinato.

As duas foram julgadas e condenadas. O processo deu grande espaço à intensidade da amizade e ao universo imaginário que compartilhavam. Elas também sonhavam ser escritoras famosas. Essa ambição, conhecida durante o julgamento, acabaria adquirindo um sentido incômodo quando o público descobrisse quem Juliet se tornara.

A prisão durou cerca de cinco anos. Ao sair, Juliet deixou a Nova Zelândia e voltou para o Reino Unido, onde passou a viver sob outra identidade. A biógrafa Joanne Drayton registra uma etapa pouco lembrada dessa mudança. O nome inicialmente adotado foi Anne Stewart; Perry veio depois, do sobrenome do padrasto. A assinatura que chegaria às livrarias já tinha, portanto, uma história anterior à primeira capa.

A estreia demorou. Segundo o estudo de Drayton publicado no “Women’s Studies Journal”, Perry tentou histórias medievais, narrativas sobre as Cruzadas e a Revolução Francesa, ficção científica e fantasia antes de encontrar uma editora para “The Cater Street Hangman”. O romance saiu em 1979 e apresentou Thomas Pitt e Charlotte Ellison. O policial e a jovem de uma família abastada se tornariam o centro de uma longa série ambientada na Inglaterra vitoriana.

Nesse primeiro livro, a investigação de mortes aproxima pessoas separadas pela posição social. Pitt entra numa casa respeitável para fazer perguntas que seus moradores prefeririam evitar. A atração por Charlotte se desenvolve no mesmo ambiente de desconfiança. O catálogo da editora apresenta a diferença de classe entre os dois como um dos obstáculos do enredo.

Outra criação sua, William Monk, chega ao leitor sem a própria memória. Depois de um acidente, o detetive precisa voltar ao trabalho enquanto tenta descobrir quem foi. “The Face of a Stranger”, que abriu essa série em 1990, coloca a investigação criminal ao lado de uma dificuldade pessoal bastante precisa. Monk depende dos outros para reconstituir o homem que era e esconde a amnésia para conservar seu emprego.

DO PROCESSO ÀS LIVRARIAS 1994 O ano em que os dois nomes se encontraram em público Quarenta anos depois do crime, jornalistas identificaram Juliet Hulme como a escritora Anne Perry. Juliet Hulme e Anne Perry O nome do processo de 1954 e a assinatura literária que estreou em 1979 pertenciam à mesma pessoa. A ligação tornou-se pública em 1994. NO PROCESSO DE 1954 Juliet Hulme NAS CAPAS DESDE 1979 Anne Perry Como a identidade veio a público O filme de Peter Jackson retomou o crime. A identificação da romancista foi feita por jornalistas. Anne Perry falou sobre a descoberta a Terry Gross em 1994. Fontes: NZHistory, estudo de Joanne Drayton e arquivo do “Fresh Air”, ligados no texto.

Quando a identidade de Perry veio a público, em 1994, esses livros já existiam. O lançamento de “Almas Gêmeas”, de Peter Jackson, havia renovado o interesse pelo caso neozelandês. Kate Winslet interpretou Juliet; Melanie Lynskey, Pauline. Jornalistas seguiram a história para além do desfecho do filme e chegaram à romancista. É essa sequência que o NZHistory documenta ao apresentar a biografia de Drayton.

Naquele ano, Perry falou sobre a descoberta a Terry Gross, no programa “Fresh Air”. Disse ter temido perder a vida que construíra e causar sofrimento à família. Relatou, porém, que recebera apoio das pessoas do lugar onde morava. A entrevista, preservada no arquivo do programa, permite ouvir a própria escritora responder sobre o crime, a prisão e os livros.

Ao tratar da culpa, Perry afirmou que havia reconhecido sua responsabilidade e procurado conduzir a vida de outra maneira. Perguntada sobre a relação entre o assassinato e os romances policiais, associou a experiência a uma preocupação maior com o certo e o errado e à compreensão de como o medo pode levar alguém a agir mal. Era a interpretação que fazia da própria trajetória, décadas depois da condenação.

A carreira continuou após a revelação. Seu catálogo se estendeu a histórias da Primeira Guerra Mundial, ao filho de Charlotte e Thomas Pitt e à personagem Elena Standish. Perry morreu em 2023. Antes disso, havia permitido que Joanne Drayton consultasse seus arquivos e entrevistasse pessoas próximas. Dessa colaboração nasceu “The Search for Anne Perry”, publicado em 2012, uma biografia que reuniu a história da escritora à de Juliet Hulme.